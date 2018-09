WhatsApp | panico tra gli utenti | tornerà ad essere a pagamento? Ecco la verità

WhatsApp - attenti a Momo : ecco chi è ‘l’utente’ che nelle ultime ore sta seminando il panico : attenti a Momo. È l’utente che nelle ultime ore sta seminando il panico, per davvero, su Whatsapp. Momo è il nome dell’ultima catena di Sant’Antonio che sta infestando i nostri smartphone e le nostre chat invitandoci a (ri)mandare messaggi con foto spaventose per evitare di essere ricontattati. Lo scherzo, al momento, rimane tale e non porta con sé nessun virus, malware o tentativi di truffa informatica e phishing. Si porta dietro soltanto ...