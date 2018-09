WhatsApp | finti messaggi invitano a rinnovare l' abbonamento | ma è una truffa

Blastingnews

: Finti messaggi per Whatsapp Falso rinnovo e allegati pericolosi - Dome689 : Finti messaggi per Whatsapp Falso rinnovo e allegati pericolosi - corrierece : Finti Messaggi per “Whatsapp” da rinnovare: non solo la truffa del click sul link, ma anche i pericolosi allegati -… -

(Di domenica 2 settembre 2018) L'utilita' e la velocita' di utilizzo dei sistemi distica istantanea è oramai cosa nota ed è probabilmente questo il motivo per cui sono diventati i mezzi preferiti di comunicazione. Su tutti spiccano sicuramente, Telegram e Messenger di Facebook, tra i più scaricati sui dispositivi. A proposito dell'applicazione dall'icona verde, prima dell'acquisizione di Zuckerberg, è stata a pagamento per un po' di tempo, ma oramai è un servizio completamente gratuito. Di recente però sta girando uno che in qualche modo ha destato sospetto per molti utenti, uno che informa come il noto sistema distica istantanea potrebbe tornare a pagamento. Si tratta di una bufala e di unavera e propria ed è proprio la Polizia Postale sulla pagina Facebook Commissariato di PS on line - Italia ad informare i numerosi utentidi questo ...