What you gonna do when the world’s on fire? Minervini filma un’immersione ipnotica in un

Mario Biondi / Video - con "This is What you are" dà appuntamento alla sua tournée (Battiti Live) : Mario Biondi si esibirà questa sera a Lecce, in occasione del Battiti Live. L'artista italiano è noto e amato anche all'estero dove i mesi scorsi ha dato vita ad una positiva tournee.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:30:00 GMT)

Quasi pronti video picture in picture su WhatsApp per Android : YouTube e Instagram in chat : Non pochi si chiedono quando la modalità picture in picture su WhatsApp sbarcherà per la versione Android dell'applicazione di messaggistica. Si tratta della funzione che consente di visualizzare un video YouTube o anche Instagram direttamente in chat, senza dover uscire da una conversazione e anzi, continuando a mandare messaggi al nostro contatto di turno. Dopo aver garantito il plus sugli iPhone, gli sviluppatori sarebbero in procinto di fare ...