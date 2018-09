Western 1849 Reloaded | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @NintendoHall: Western 1849 Reloaded: il titolo è in arrivo il 29 agosto sull'eShop europeo di Nintendo Switch - Elsa_Scarlet44 : RT @NintendoHall: Western 1849 Reloaded: il titolo è in arrivo il 29 agosto sull'eShop europeo di Nintendo Switch - Elsa_Scarlet44 : RT @NintendoHall: Western 1849 Reloaded: il titolo è in arrivo il 29 agosto sull’eShop europeo di Nintendo Switch - Elsa_Scarlet44 : RT @NintendoHall: Western 1849 Reloaded: il titolo è in arrivo il 29 agosto sull’eShop europeo di Nintendo Switch -

(Di domenica 2 settembre 2018) Quest’oggi vogliamo portarvi nel Far West con la nostradi. Dopo il lancio su PC Steam avvenuto diversi anni fa, lo sparatuttoarriva anche su Nintendo Switch per pochi euro.richiama per certi versi il celebre Wild Guns, portando il giocatore nell’antico West, tra criminali, bordelli e saloon. Dopo la breve introduzione iniziale veniamo catapultati nel Tutorial, il quale illustra a grandi linee i pochi ma essenziali comandi per giocare, dall’utilizzo delle armi da fuoco a coperture, granate, ricariche e spostamenti. Nel gioco vestiamo i panni di un cowboy, la cui unica missione è quella di riportare l’ordine in città eliminando i criminali con il proprio arsenale, utilizzando casse, carri ed altri oggetti presenti nella scena come riparo. A differenza della ...