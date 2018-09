WEST NILE | NONA VITTIMA IN VENETO Febbre del Nilo | ultime notizie | perché ora il virus

Calderoli - Encefalite da puntura zanzara / "Ho rischiato di morire" - pericolo WEST NILE debellato? : Calderoli, Encefalite da puntura zanzara: il vicepresidente del Senato ha rischiato di morire, per fortuna però è stato salvato in maniera tempestiva da professionisti del San Raffaele.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Anziani e WEST NILE : 'Nessuna paura - ci difendiamo così' : Ferrara. Le reazioni dei soci del centro Rivana Garden sui timori di contagio La presidente: la disinfestazione due volte l'anno è a carico nostro

WEST NILE : accertato un caso a Cremona : E’ stato accertato in centro a Cremona un caso di persona affetta da West Nile Virus, la cosiddetta febbre del Nilo. Poiché l’infettato è residente in via XX Settembre, anche se il contagio potrebbe essere avvenuto altrove, come da protocollo di emergenza sanitaria West Nile Virus, il sindaco di Cremona ha disposto a scopo preventivo l’attivazione delle procedure di disinfestazione straordinaria in un raggio di 200 metri dal ...

Salute : “In Friuli Venezia Giulia impegno contro Dengue e WEST Nile” : “Il contrasto alle patologie veicolate e trasmesse dalle zanzare tigre o da quelle comuni è una cosa seria. Sarà importante che in futuro Comuni e cittadini si impegnino seguendo le indicazioni del piano nazionale e regionale di sorveglianza per un’efficace lotta alle nuove patologie, in particolare a quelle che provengono da altri Paesi”. Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, commentando i ...

WEST NILE - 300 segnalazioni e 25 morti in Europa nella settimana tra il 24 e il 30 agosto : Nell’ultima settimana in Europa c’è stato un vero e proprio boom di casi di W est Nile, con oltre 300 segnalazioni tra il 24 e il 30 di agosto quando nell’intero anno ce n’erano stati 410. Secodno il bollettino del Centro europeo di Controllo delle Malattie (Ecdc) a spingere in alto le cifre è proprio l’Italia. Dei 300 contagi dell’ultima settimana 144 sono stati segnalati dal nostro paese, 61 dalla Romania e 41 dalla Grecia. Sempre ...

WEST NILE : 5 persone contagiate nel Veneto orientale : In questa settimana sono cinque le persone contagiate dal virus Febbre del Nilo nel Veneto orientale (Ulss4). I casi riguardano una donna ottantatreenne di San Stino di Livenza, un settantacinquenne di Cavallino Treporti, un settantaduenne di Pramaggiore: queste tre persone sono state ricoverate e non sono in gravi condizioni fisiche. Ci sono poi una donna di 56 anni di Cinto Caomaggiore che non e’ stata ricoverata in quando il virus non ...

WEST NILE virus - cosa sta succedendo - tra mito e realtà : (Foto: Andy Murray/Flickr CC) Ha impegnato la cronaca sanitaria negli ultimi giorni, con la segnalazione di nuovi casi, ricoveri e decessi concentrati nell’Italia settentrionale, soprattutto tra Emilia Romagna e Veneto. Lo ha fatto, in realtà, già durante i mesi precedenti. E c’è chi lo ha chiamato nuovo virus africano. In realtà il West Nile virus (Wnv) non è né nuovo, né propriamente africano. Certo, storicamente (e probabilmente ...

CALDEROLI : "HO RISCHIATO DI MORIRE PER UNA ZANZARA"/ Encefalite virale : senatore colpito dalla "WEST Nile"? : Roberto CALDEROLI, paura per il vicepresidente del Senato: ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per Encefalite virale provocata da una puntura di zanzara. Il racconto choc.

Salute - l’Avis Lombardia : “Per il WEST NILE nessuno stop alla donazione del sangue” : “Nessun rischio per le donazioni di sangue in Lombardia” a causa del virus West Nile. Parola di Oscar Bianchi, presidente di Avis regionale Lombardia, che sottolinea come la sicurezza del plasma sia assicurata dal ‘Nucleic Acit Test’ o test Nat. Lo strumento “garantisce informazione immediata per i donatori e sangue sicuro per i riceventi”. E “in qualche caso – sottolinea Bianchi – proprio ...

WEST NILE : pronto piano della Regione Veneto da 500mila euro : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanita’ e Sociale della Regione Veneto il piano Straordinario di Disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del virus West Nile (Febbre del Nilo). L’attuazione concreta e’ prevista a partire da martedi’ prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” ...

Virus WEST NILE - morta una donna di 58 anni a Rovigo : è la settima vittima in Veneto : Una donna di 58 anni di Trecenta, in provincia di Rovigo, è morta dopo aver contratto la febbre del Nilo occidentale. Era già malata e il Virus West Nile ha ulteriormente compromesso il suo sistema immunitario. È la settima vittima in Veneto, dove gli infetti hanno superato quota 100. "Necessità improcrastinabile di un'intensificazione della lotta ai vettori, zecche e zanzare".Continua a leggere