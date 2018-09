Vuelta a España 2018 | arriva la doppietta di Benjamin King | Yates nuova maglia rossa

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates veste la maglia rossa - 1” su Valverde! Fabio Aru a 1’08” : Simon Yates indossa la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta a España 2018. Il britannico veste il simbolo del primato sfilandolo a Rudy Molard che si è staccato come da pronostico: il capitano della Mitchelton Scott, che aveva già regalato spettacolo durante l’ultimo Giro d’Italia indossando a lungo la maglia rosa, ha un secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che oggi è scattato nel ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 4 settembre. Orario d’inizio - altimetria e come seguire la Salamanca-Fermoselle.-Bermillo de Sayago in tv : domani la Vuelta a España 2018 si ferma per la tradizionale giornata di riposo (la seconda è prevista il lunedì successivo). La carovana dunque si apposterà presso la città di Salamanca prima che la corsa riparta il giorno successivo (martedì 4 settembre) dalla stessa località. La decima frazione della Vuelta a España 2018, da Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago per un totale di 177 km, potrebbe ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita - Fabio Aru si gioca - quasi - tutto : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.45. Buon ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita - Fabio Aru si gioca (quasi) tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. Oggi sarà la prima giornata chiave nella lotta per la maglia rossa. I corridori affronteranno infatti un tappone di montagna che nella prima parte presenta tre salite in successione: Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Dopo un lungo tratto di ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru ci crede verso La Covatilla : “Sono fiducioso - un test importante”. Il Cavaliere vuole sognare : Prima vera giornata di svolta alla Vuelta di Spagna dove oggi è in programma il tappone da Talavera de la Reina a La Covatilla, 201 chilometri con circa 4000 metri di dislivello complessivi che ridisegneranno sicuramente la classifica generale. Attualmente la maglia rossa è sulle spalle di Rudy Molard che dovrebbe perderla, Alejandro Valverde è in grandissima forma come dimostra la vittoria di ieri ma oggi assisteremo sicuramente ...

Vuelta Espana - Valverde vince anche l’ottava tappa : battuto Sagan : È stata una volata allo spasimo tra due fuoriclasse come [VIDEO]Alejandro Valverde [VIDEO] e Peter Sagan a regalare brividi nel finale dell’ottava tappa della Vuelta Espana. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare anche oggi del secondo posto, con Valverde a firmare una doppietta d’autore. La corsa sembrava lasciare aperta la possibilita' di sprintare ai velocisti, ma gli ultimi chilometri in leggera ma costante ascesa hanno rimescolato ...

Vuelta a España 2018 - nona tappa : Talavera de la Reina-La Covatilla. Arrivo in salita durissimo - momento decisivo per i big : Primo vero e proprio momento decisivo per la Vuelta a España 2018: si corre la nona frazione, con partenza da Talavera de la Reina e Arrivo in vetta a La Covatilla dopo 200,8 chilometri. Punto di svolta per la corsa a tappe iberica: una salita davvero durissima quella conclusiva, dove ci sarà sicuramente grande battaglia tra gli uomini di classifica. Percorso Primi 37 chilometri pianeggianti che saranno affrontati a velocità folli e dove ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (domenica 2 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (domenica 2 settembre) si svolgerà la nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. Quella odierna sarà la prima frazione decisiva per la classifica generale. I corridori affronteranno nella prima parte tre salite in successione: Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Poi, dopo un lungo tratto di saliscendi, inizierà la salita finale ...

Vuelta Espana - incidente per un elicottero - Quintana : ‘Grazie a Dio per il miracolo’ : Anche alla Vuelta Espana l’organizzazione non è sempre stata impeccabile finora, così come gia' visto anche al Tour nelle scorse settimane. Un episodio assurdo e pericoloso è avvenuto al termine della sesta tappa, quella vinta da Nacer Bouhanni a San Javier Mar Menor [VIDEO]. Mentre i corridori tagliavano il traguardo un elicottero che effettuava le riprese si è abbassato troppo e il vortice d’aria creato ha fatto volare delle transenne che ...

Vuelta a España 2018 - Alejandro Valverde non si ferma : successo e forma alle stelle. Può vincere? Domani il tappone : Ci si aspettava il successo di un esperto delle ruote veloci sul traguardo dell‘ottava tappa della Vuelta a España 2018, invece abbiamo assistito alla vittoria di un altro grande protagonista dell’edizione corrente della corsa iberica. Alejandro Valverde instancabile: dopo il secondo posto alle spalle del polacco Michal Kwiatkowski sei giorni fa e il terzo di ieri, trova finalmente il successo in una frazione più adatta ad un ...

Vuelta a España 2018 - Alejandro Valverde : “Mi sento Benjamin Button - bella vittoria”. Rudy Molard : “Proverò a difendere la maglia rossa” : L’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2018 si è conclusa con un epilogo inaspettato: Alejandro Valverde ha conquistato la vittoria precedendo il favorito Peter Sagan e ha così guadagnato 10 secondi di abbuono davvero pesanti in classifica generale. Lo spagnolo ha allungato nei confronti degli altri big favoriti per la maglia rossa alla vigilia del primo vero tappone di montagna. Rudy Molard ha invece conservato la maglia rossa che ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle dell’ottava tappa. Alejandro Valverde continua a volare - Sagan ancora battuto - bene Nizzolo : Alejandro Valverde si impone per la seconda volta nella Vuelta a España 2018. Lo spagnolo della Movistar vince sul traguardo di Almadén, battendo allo sprint Peter Sagan e Danny van Poppel. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’ottava tappa. pagelle OTTAVA TAPPA Vuelta A España Alejandro Valverde 10: l’Imbatido centra il bis in questa Vuelta e dimostra una condizione davvero eccezionale. ancora una volta ...

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru si gioca tutto alla Covatilla. Esame decisivo in salita : obiettivo podio o semplice piazzamento? : La Vuelta di Spagna è arrivata al primo vero e proprio crocevia. Dopo due arrivi in salita non così complicati durante la prima settimana, domenica 2 settembre si farà davvero sul serio con il primo tappone di montagna che rivoluzionerà la classifica generale. In programma, infatti, la difficile Talavera de la Reina-La Covatilla, 201 chilometri asprissimi che metteranno a dura prova i ciclisti. Dopo 28 chilometri pianeggianti, il gruppo ...

