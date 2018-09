Vuelta 2018 – ‘Ancora una Vuelta’ Benjamin King! Impresa dell’americano sul traguardo a

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates veste la maglia rossa - 1” su Valverde! Fabio Aru a 1’08” : Simon Yates indossa la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta a España 2018. Il britannico veste il simbolo del primato sfilandolo a Rudy Molard che si è staccato come da pronostico: il capitano della Mitchelton Scott, che aveva già regalato spettacolo durante l’ultimo Giro d’Italia indossando a lungo la maglia rosa, ha un secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che oggi è scattato nel ...

Vuelta a España 2018 : arriva la doppietta di Benjamin King - Yates nuova maglia rossa. Soffre Fabio Aru : Primo grande momento di svolta per la Vuelta a España 2018: la nona frazione, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla, prevedeva un durissimo arrivo in salita a precedere il giorno di riposo. Doveva esserci la grande sfida tra i big, invece ancora una volta l’incertezza ha regnato sovrana. A realizzare l’impresa è stato un super Benjamin King (Dimension Data): lo statunitense, in grandissima forma, agguanta il secondo successo ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 4 settembre. Orario d’inizio - altimetria e come seguire la Salamanca-Fermoselle.-Bermillo de Sayago in tv : domani la Vuelta a España 2018 si ferma per la tradizionale giornata di riposo (la seconda è prevista il lunedì successivo). La carovana dunque si apposterà presso la città di Salamanca prima che la corsa riparta il giorno successivo (martedì 4 settembre) dalla stessa località. La decima frazione della Vuelta a España 2018, da Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago per un totale di 177 km, potrebbe ...

Diretta/ Vuelta 2018 streaming video e tv : Mate Mardones in testa al Gpm Puerto de Pena Negra (9^ tappa) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 9^ tappa Talavera-La Covatilla, 200,8 km: vincitore, percorso e orario; primo tappone di montagna e arrivo in salita (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:02:00 GMT)

DIRETTA/ Vuelta 2018 streaming video e tv : la maglia a pois in testa! (9^ tappa Talavera-La Covatilla) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 9^ tappa Talavera-La Covatilla, 200,8 km: vincitore, percorso e orario; primo tappone di montagna e arrivo in salita (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:11:00 GMT)

Diretta/ Vuelta 2018 streaming video e tv : verso il 1^ Gpm! (9^ tappa Talavera-La Covatilla) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 9^ tappa Talavera-La Covatilla, 200,8 km: vincitore, percorso e orario; primo tappone di montagna e arrivo in salita (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:01:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : tutti pronti - si parte! (9^ tappa Talavera-La Covatilla) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 9^ tappa Talavera-La Covatilla, 200,8 km: vincitore, percorso e orario; primo tappone di montagna e arrivo in salita (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:41:00 GMT)

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita - Fabio Aru si gioca - quasi - tutto : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.45. Buon ...

Vuelta 2018 – Nibali da applausi : il bellissimo gesto dello Squalo per i suoi compagni [FOTO] : Vincenzo Nibali e il gesto da campione alla Vuelta di Spagna 2018: la FOTO che sta facendo il giro del web Oggi il primo tappone di montagna, alla Vuelta di Spagna 2018, nella sua nona frazione. I ciclisti dovranno darsi da fare in questo secondo arrivo in salita, al termine di oltre 200km faticosi, al termine dei quali, probabilmente, si vedrà un primo stravolgimento della classifica generale. Importante giornata di prova, oggi, per ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita - Fabio Aru si gioca (quasi) tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. Oggi sarà la prima giornata chiave nella lotta per la maglia rossa. I corridori affronteranno infatti un tappone di montagna che nella prima parte presenta tre salite in successione: Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Dopo un lungo tratto di ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru ci crede verso La Covatilla : “Sono fiducioso - un test importante”. Il Cavaliere vuole sognare : Prima vera giornata di svolta alla Vuelta di Spagna dove oggi è in programma il tappone da Talavera de la Reina a La Covatilla, 201 chilometri con circa 4000 metri di dislivello complessivi che ridisegneranno sicuramente la classifica generale. Attualmente la maglia rossa è sulle spalle di Rudy Molard che dovrebbe perderla, Alejandro Valverde è in grandissima forma come dimostra la vittoria di ieri ma oggi assisteremo sicuramente ...

Vuelta 2018 - Si inizia a fare sul serio : oggi il primo tappone di montagna : oggi il primo tappone di montagna alla Vuelta di Spagna 2018: arrivo in salita e prime scremature in classifica generale Alla Vuelta di Spagna 2018 si inizia a fare sul serio: oggi i ciclisti ...

Vuelta 2018 – Si inizia a fare sul serio : oggi il primo tappone di montagna : oggi il primo tappone di montagna alla Vuelta di Spagna 2018: arrivo in salita e prime scremature in classifica generale Alla Vuelta di Spagna 2018 si inizia a fare sul serio: oggi i ciclisti affronteranno il primo tappone di montagna, che li porterà da Talavera de la Reina a La Covatilla, in un percorso di 200,8 km. Quella di oggi è dunque la prima tappa che farà la differenza per la classifica generale: una frazione lunga, prima del ...

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Molard ancora al comando (9^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader ma la 9^ tappa in programma oggi potrebbe portare grosse novità (2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:36:00 GMT)