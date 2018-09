Volley | Blengini ha sciolto le riserve | scelti gli uomini del Mondiale

Volley : Blengini ha scelto i 14 per il Mondiale : Le scelte tengono sempre conto di tanti aspetti, non solo quelli individuali, compresa la chimica e l'equilibrio tecnico che ogni reparto ha all'interno dell'economia di una squadra '.

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. La lista preliminare : 22 azzurri chiamati da Blengini : Chicco Blengini ha comunicato la lista dei 22 giocatori inseriti nella lista preliminare per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Si tratta di una selezione iniziale richiesta dalla FIVB, nelle prossime settimane poi il CT è chiamato ad effettuare i vari tagli per arrivare alla rosa definitiva di 14 atleti con cui affronterà effettivamente la rassegna iridata in programma nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Non ci sono grosse sorprese visto ...

