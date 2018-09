Viminale | censimento degli immobili pubblici | guerra ad abusivi e centri sociali

blogo

: RT @Piovegovernolad: LA GUERRA AD ABUSIVI DEL VIMINALE: CENSIMENTO E SGOMBERI E ADDIO A CENTRI SOCIALI - - robreg1 : RT @Piovegovernolad: LA GUERRA AD ABUSIVI DEL VIMINALE: CENSIMENTO E SGOMBERI E ADDIO A CENTRI SOCIALI - - Venere781 : RT @sabrimaggioni: #Viminale - stretta sugli sgomberi - censimento di immobili occupati abusivamente - giri di vite x centri sociali occup… - Claudio82476468 : RT @ilpopulista_it: E ADESSO SON GUAI PER CLANDESTINI E ZECCHE ROSSE Parte il censimento degli occupanti abusivi di immobili 'con massima r… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Ildà il via ad una stretta nei confrontioccupantie privati. Con una circolare, il ministero dell’Interno avvia unin tutte le province italiane da portare a termine con rapidità e con lo scopo di individuare tutti coloro i quali occupano case ed edifici senza averne titolo. L’obiettivo è quello di andare a colpire anche migranti irregolari e, ma sono previste delle misure a tutela di soggetti “fragili” e minori. Per queste categorie, la circolare deldispone interventi a carico dei Servizidei Comuni, purché sia appurato che i soggetti fragili o minori non possano ricevere aiuto da altre strutture o parenti. Solo dopo lo sgombero, in ogni caso, partiranno gli accertamenti che potrebbero consentire ad alcuni dei soggettidi rientrare all’interno dell’assistenza pubblica. Gli sgomberati ...