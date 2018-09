huffingtonpost

: RT @Corriere: Viganò torna all’attacco: nuove accuse al Pontefice «Sapeva chi era Kim Davis» - Animalisti_FVG : RT @Corriere: Viganò torna all’attacco: nuove accuse al Pontefice «Sapeva chi era Kim Davis» - HuffPostItalia : Viganò torna ad accusare la Santa Sede: 'Mentirono sul caso Davis' - giuliabottini : Il Messaggero: L'ex nunzio Viganò torna ad accusare il Papa: «Dice bugie». -

(Di domenica 2 settembre 2018) Dopo il memoriale shock in cui chiedeva le dimissioni di papa Francesco per aver ignorato le informazioni in suo possesso sulMcCarrick, l'ex nunzio negli Stati Uniti Carlo Maria Viganòa parlare, o meglio, a scrivere. In una lettera inviata al sito conservatore Usa LifeSiteNews, l'arcivescovo aggiunge alcuni dettagli alla sua testimonianza e accusa inoltre ladi aver mentito sulKim, la funzionaria comunale del Kentucky condannata per aver negato le nozze a diverse coppie gay."Mi sento costretto a raccontare la verità su quanto accaduto veramente, viste le dichiarazioni del Papa", esordisce Viganò nelle tre pagine inviate al sito americano, in cui racconta la sua versione dei fatti sull'incontro avvenuto a settembre 2015 tra papa Francesco e la stessa, che il Vaticano si affrettò a minimizzare come "breve colloquio con ...