Video Parma-Juventus 1-2 | highlights e gol della partita Serie A 3^ giornata

Video Highlights Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi regalano la vittoria - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nella terza giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini in una partita davvero molto complicata: Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ ma Gervinho ha pareggiato e allo scadere del primo tempo Rigoni ha avuto anche l’occasione per il vantaggio. Nella ripresa allora ci ha pensato Matuidi a garantire la terza vittoria consecutiva su assist di ...

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo ancora a secco nel primo tempo : medicazioni a bordo campo per Cr7 [Video] : medicazioni in campo per Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine del primo tempo di Parma-Juventus Il primo tempo dell’anticipo di questa sera della terza giornata di Serie A tra Parma e Juventus è terminato sulla parità. Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ di gioco, ma il Parma è riuscito a pareggiare i conti nel 33′ con Gervinho. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol, anche se un colpo di testa ...

Parma-Juve - coreografia mozzafiato : che spettacolo [FOTO e Video] : Parma-Juve, coreografia mozzafiato. Si sta giocando il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, nel primo tempo la partita ha già regalato gol ed emozioni, in rete Mandzukic e Gervinho. spettacolo all’ingresso in campo, coreografia mozzafiato da parte del pubblico di casa, tifosi del Parma davvero scatenati e che provano a spingere la squadra. GUARDA IL VIDEO –> Parma-Juve, ...

