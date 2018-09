VIDEO Il figlio di Cristiano Ronaldo si scatena | quattro gol con la Juventus Under 9! E

Francesco Totti gioca a calcio in spiaggia col figlio Christian (VIDEO) : Francesco Totti gioca a calcio… Non è una clamorosa notizia di calcio che segnala il ritorno sull’erba del marito di Ilary Blasi, ma è quanto accaduto alcuni giorni fa su una spiaggia sul litorale romano A testimoniarlo un video (lo trovate qui sotto, fonte: Pagina Facebook Romanisti Dentro) che è diventato virale sul web. L’ex numero 10 della Roma, di cui oggi è dirigente, è stato infatti sorpreso sulla ...

Papa Francesco : ecco i consigli ai genitori che hanno un figlio gay. Scoppia la polemica (VIDEO) : Polemiche sui social per una frase del Pontefice pronunciata durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, nell’ambito di un discorso più ampio in cui ha parlato anche di “dialogo” e di accoglienza, Francesco ha affermato: “In quale età si manifesta questa inquietudine? Se si manifesta da bambini, ci sono ...

Belen si commuove per il tenero regalo del figlio Santiago : il VIDEO su Instagram : La showgirl non riesce a trattenere l'emozione per il tenero gesto del figlio che le ha riservato un'inaspettata sorpresa

“Tuo figlio assomiglia a…”. Belen - il VIDEO di Santiago fa sfogare gli haters. Ancora ‘insulti’ per De Martino jr. : Belen Rodriguez ha mandato in tilt la rete. Uno scatto bollente su Instagram ha fatto scalpore. Belen da un lato ha fatto strizzare gli occhi a numerosi follower, dall’altro ha attirato qualche critica. Grazie al suo nudo integrale ha raccolto la bellezza di oltre mezzo milione di like. Come spesso accade, però, non sono mancate le critiche: sui biasimi è intervenuta Veronica, cioè la mamma di Belen; la signora ha risposto per le rime a chi ha ...

Buffon e quell'abbraccio diventato virale col figlio di Thuram : due generazioni a confronto [VIDEO] : Gigi Buffon e Marcus Thuram si sono resi protagonisti di un abbraccio a fine partita, il Psg ha superato il Guingamp Gigi Buffon ieri ha scambiato la sua maglia con Marcus Thuram, figlio di Lilian, ex ...

Bonucci mette a tacere i fischi - il gol del pari della Juventus è del ‘figliol prodigo’ [VIDEO] : Bonucci segna durante il primo match di questa stagione di Serie A tra il Chievo e la Juventus, il difensore autore della rete del pari I fischi hanno caratterizzato l’ingresso in campo di Leonardo Bonucci allo stadio Bentegodi di Verona. Nella prima giornata di campionato durante il match tra Chievo e Juventus, il difensore tornato alla squadra bianconera dopo una stagione al Milan, si è fatto perdonare con il gol del pari. Di testa ...

Nina Moric e Fabrizio Corona - ritorno di fiamma? / VIDEO - in barca assieme al figlio Carlos : i due vicinissimi : Nina Moric e Fabrizio Corona sempre più vicini, che possa esserci per loro un ritorno di fiamma? Un nuovo Video li mostra in barca assieme al figlio Carlos e...(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 22:12:00 GMT)

Il figlio rapper di Gianni Morandi risponde agli insulti sotto al suo VIDEOclip (VIDEO) : Negli ultimi mesi in ambito Rap / trap / hip hop si è parlato tantissimo di un giovane e 'freschissimo' esponente della nuova scena, nonostante abbia all'attivo soltanto un unico videoclip ufficiale. 'Tredici Pietro', questo il nome dell'artista – all'anagrafe Pietro Morandi – è il figlio di Gianni Morandi, una vera e propria istituzione della musica italiana, circostanza questa che ha inevitabilmente attirato sul ragazzo molte più attenzioni di ...

Balotelli insegna al figlio Lion a dire “Papà” : tenero VIDEO di Mario : Mario Balotelli è un uomo diverso, più maturo e consapevole. L’attaccante del Nizza e della Nazionale Italiana, si rilassa con il suo piccolo Lion, nato dalla sua compagna, Clelia, insegnandoli a dire “papà”. Ecco il VIDEO: Lion dice papà, la reazione di Balotelli [VIDEO] LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo ...

Nina Moric euforica corre da Carlos - Fabrizio Corona filma la scena tra madre e figlio [VIDEO] : Fabrizio Corona filma Nina Moric nel suo rientro a casa, la modella croata invoca il nome del figlio Carlos e corre ad abbracciarlo Fabrizio Corona e Nina Moric stanno trascorrendo le vacanze insieme in Puglia. La modella e l’ex dei paparazzi vogliono cercare di ricostruire il loro rapporto per il bene del figlio Carlos, di cui la croata ha parlato molto spesso. Nel periodo di detenzione dell’ex marito, Nina Moric ha ...

Fabrizio Corona : chiede di aver tatuato suo figlio e solo dopo si accorge che non era Carlos (VIDEO) : Fabrizio Corona ha confidato di aver commesso una gaffe nel 2002. Tra i tantissimi tatuaggi che spiccano sul suo corpo, ce ne sono anche alcuni dedicati ai suoi affetti più cari. In molti hanno notato il volto di un bambino impresso sul petto L’estate 2018 segna la riconciliazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric. La coppia sembra aver ritrovato la serenità. La priorità dell’imprenditore e della modella è la felicità di Carlos e ...

Papu Gomez chiede il pallone per mimare il ‘pancione’ - l’arbitro lo aiuta : festeggiato il terzo figlio in arrivo! [VIDEO] : Papu Gomez, niente tripletta col Sarajevo ma il terzo ‘gol’ lo firma la moglie Linda: in arrivo un nuovo bebè! L’argentino prova ad esultare mimando il pancione, ma serve l’aiuto dell’arbitro Prestazione devastante del Papu Gomez che aiuta la sua Atalanta a sbaragliare il Sarajevo per 0-8. L’argentino ha firmato una doppietta bellissima, festeggiando così la notizia del terzo figlio in arrivo, un ...