VIDEO F1 | Highlights GP Italia Monza 2018 | Lewis Hamilton dà scacco alla Ferrari

VIDEO/ Carpi Cittadella - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 2giornata - : Video Carpi Cittadella , 0-1, : highlights e gol della partita, valida per la 2giornata di Serie B. Le immagini salienti dal Cabassi , 1 settembre, .

VIDEO/ Spezia Brescia (3-2) : highlights e gol della partita (Serie B 2^ giornata) : Video Spezia Brescia (3-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Picco (1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:58:00 GMT)

VIDEO/ Padova Venezia (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 2^ giornata) : Video Padova Venezia (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida all'Euganeo (1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:56:00 GMT)

VIDEO/ Parma-Juventus (1-2) : Oppini scatenato! Highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Parma Juventus (1-2): Highlights e gol della partita del Tardini, valida per la 3^ giornata di Serie A. Mandzukic e Matuidi portano i bianconeri a nove punti in classifica.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:47:00 GMT)

VIDEO Federer-Kyrgios - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Era il match con le attese più grandi quello del terzo turno degli US Open 2018 di tennis tra il n.2 del mondo Roger Federer e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del seeding). I colpi a effetto non sono mancati ma quasi tutti son stati firmati da “Sua Maestà” che ha deliziato la platea con alcuni dei pezzi forti del repertorio. Poco da fare per il 23enne di Canberra, incostante in questo torneo e il match contro Roger non ha ...

Parma-Juventus : Cronaca - Tabellino - Foto Esclusive e VIDEO Highlights : Squadre in campo al Tardini. La squadra di Allegri si presenta al Tardini di Parma con gli stessi interpreti , 4-3-3, che hanno battuto la Lazio una settimana fa, unica variante è Cuadrado terzino al ...

VIDEO Highlights Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi regalano la vittoria - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nella terza giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini in una partita davvero molto complicata: Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ ma Gervinho ha pareggiato e allo scadere del primo tempo Rigoni ha avuto anche l’occasione per il vantaggio. Nella ripresa allora ci ha pensato Matuidi a garantire la terza vittoria consecutiva su assist di ...

VIDEO Highlights Bologna-Inter 0-3 : prima vittoria dei nerazzurri - decidono Nainggolan e Perisic : L’Inter ha conquistato la prima vittoria in campionato sconfiggendo il Bologna per 3-0 con le reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. Successo fondamentale per i nerazzurri che sembrano essersi sbloccati e che negli ultimi 30 minuti hanno steso i felsinei. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Bologna-Inter. Foto: cristiano barni / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO F1 - Highlights qualifiche GP Italia Monza : pole sensazionale di Raikkonen - prima fila Ferrari : Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un pazzesco 1:19.119, nuovo record della pista, guadagnandosi così il diritto di scattare dalla prima piazzola in occasione della gara che si correrà domani sullo storico tracciato di Monza. Il finlandese ha messo in fila il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...