Video Bologna Inter | 0-3 | | highlights e gol della partita | Serie A 3giornata

Video/ Bologna Inter (0-3) : highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : Video Bologna Inter (-): highlights e gol della partita, valida per la 3^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Dall'Ara (1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:10:00 GMT)

Video Highlights Bologna-Inter 0-3 : prima vittoria dei nerazzurri - decidono Nainggolan e Perisic : L’Inter ha conquistato la prima vittoria in campionato sconfiggendo il Bologna per 3-0 con le reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. Successo fondamentale per i nerazzurri che sembrano essersi sbloccati e che negli ultimi 30 minuti hanno steso i felsinei. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Bologna-Inter. Foto: cristiano barni / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Video Radja Nainggolan segna il primo gol in nerazzurro : la rete dell’1-0 in Bologna-Inter : Radja Nainggolan ha segnato alla prima uscita ufficiale con la maglia dell’Inter. Il belga è rientrato dopo l’infortunio e ha siglato la rete dell’iniziale 1-0 contro il Bologna (è arrivata poi la vittoria per 3-0). Di seguito il VIDEO del gol di Raja Nainggolan in Bologna-Inter. Foto: katatonia82 / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

L’Inter dilaga ma contro il Bologna è un risultato bugiardo : la squadra di Spalletti ancora non convince - tre punti importanti solo per il morale [FOTO e Video] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

Gol Nainggolan - il ritorno del ‘Ninja’ : il belga si sblocca contro il Bologna [Video] : GOL Nainggolan – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna ed Inter. Dopo un primo tempo anonimo il match è entrato nel vivo, la squadra di Spalletti trova il gol al 66′, il marcatore è stato Nainggolan, il belga decisivo dopo gli ultimi giorni difficile per qualche notizie fuori dal campo che non ha fatto piacere ad alcuni tifosi ma adesso Nainggolan si è subito riscattato. Gol ...

Gol Nainggolan - ci pensa il belga a sbloccare Bologna-Inter [Video] : Bologna-Inter, Nainggolan ha sbloccato la gara del Dall’Ara al minuto 66 di gioco con un destro preciso e secco Bologna-Inter si trova sul punteggio di 0-1, grazie alla rete di Nainggolan al 66′ minuto di gioco al Dall’Ara. Il centrocampista ex Roma, si è inserito al meglio dopo un’azione insistita di Politano. Controllo e tiro al volo, una giocata rapidissima che ha sorpreso Skorupski dal centro dell’area di ...

