Via "80 euro" e bonus cultura : ?le risorse per il reddito minimo : Il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli ha le idee chiare: per il reddito di cittadinanza sta per scadere il tempo. Il governo infatti è in fase di stallo sul fronte economico e non riesce, per il momento, a trovare la quadra per mettere in cantiere le due proposte principe della campagna elettorale di Lega e M5s: flat tax e reddito di cittadinanza. Mentre il vicepremier, Luigi Di Maio, va in pressing sul Tesoro per ottenere la ...

Abruzzo : Viaggio tra arte e natura alla scoperta dei luoghi sacri della regione più verde d'Europa : A Bominaco, nel comune di Caporciano, si può godere di una bellissima vista sull'Altopiano di Navelli, noto per la coltivazione di una qualità di zafferano riconosciuta come la migliore al mondo. Il ...

Rapinatori armati di fucile nell'Eurospin - Via con bottino di circa mille euro : SAN CESARIO DI LECCE - Una rapina è stata messa a segno questa sera ai danni dell'eurospin di San Cesario di Lecce. Due soggetti, di cui uno armato di fucile, attorno alle 19 hanno fatto irruzione all'...

Firenze. Sessantenne investito in Viale Europa : Avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un veicolo in arrivo sulla corsia preferenziale ed è stato investito in pieno.

DIRETTA Copenaghen-Atalanta - croceVia europeo per la "Dea" : le formazioni ufficiali : Dopo l'amaro 0-0 del Mapei Stadium all'andata, l'Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini si rituffa in Europa. L'ottimo ruolino di marcia ottenuto fino a questo momento deve essere il punto di partenza per cercare di conquistare l'ingresso alla fase a gironi della UEFA Europa League. Un percorso complesso, visto che i bergamaschi si troveranno di fronte un agguerrito Copenaghen, con molte esperienze in Champions League e che ha chiuso al ...

Perde il lavoro per problemi di salute - ora è sul lastrico : "ViViamo in 5 con 280 euro" : La storia di Francesco Di Bella, un uomo di 49 anni che era imbarcato come petroliere, prima che iniziasse il suo calvario...

Sci Nautico – Oggi al Via i Campionati Europei U21 e Paralimpici in Francia : Campionati Europei U21 e Paralimpici al via Oggi in Francia Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell’ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele ...

Napoli - riparte il cantiere di Via Marina : fine a marzo o l'Europa rivuole i soldi : Il Comune accelera per far ripartire i lavori su via Marina. La dead line è fissata alla settimana del 10 settembre. Questo il termine per sciogliere le riserve condiviso tra Palazzo...

Viaggiare low cost : ecco le 10 mete più economiche in Europa : Budapest, Ungheria Budapest è una delle capitali più visitate al mondo, grazie al f ascino del Danubio, delle terme e dei prezzi economici . Spesso, prenotando con un po' di anticipo, si trovano ...

Via Ramazzini - i rom sotto accusa sono quelli che vinsero il ricorso anti-sgombero alla Corte europea : LA STORIA Da paladini anti-sgombero alla Corte di Strasburgo alla razzia di vestiti e computer nel centro d'accoglienza dove erano stati portati dal Comune dopo lo smantellamento del River. I due rom ...

Strage di Via D’Amelio - i boss accusati dal falso pentito chiedono 1 milione di euro allo Stato : I boss accusati e poi scagionati per la Strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorti, hanno chiesto allo Stato 1 milione di euro di danni, costituendosi parte civile nel processo che inizierà a Caltanissetta il 20 settembre contro i poliziotti che secondo la Procura nissena diressero le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.Continua a leggere

L’Europa è fottuta senza una terza Via sull’immigrazione : Tutti dentro o tutti fuori? Calma. Questo articolo non nasce per offrire una soluzione pratica a un problema che oggi sembra irrisolvibile, ma nasce per mettere a fuoco un tema concreto che riguarda tutte quelle persone che di fronte a ogni discussione relativa al futuro dell’immigrazione si chiedon

Squash - Europei individuali 2018 : al Via la rassegna di Graz - in campo Yuri Farneti con Ventrice e Bilal : Si apriranno quest’oggi, mercoledì 29 agosto, i Campionati Europei individuali di Squash 2018, organizzati presso lo Squash Dome della città austriaca di Graz. Marcus Barrett, commissario tecnico della nazionale italiana, ha convocato per l’appuntamento continentale il pluricampione nazionale Yuri Farneti, insieme ad Oliviero Ventrice ed a Muhammad Bilal. Gli azzurri hanno preparato la competizione in Francia, ad Aix-en-Provence, ...

Infrastrutture : Polonia - Ue investe 411 milioni di euro in snodo ferroViario di Lodz : ... ha dichiarato il commissario per la politica regionale, Corina Cretu, "Lo sviluppo del trasporto ferroviario a Lodz stimolerà anche l'economia locale, il commercio e il turismo", ha aggiunto Cretu. ...