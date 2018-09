Vettel | Hamilton non mi ha lasciato spazio

F1 - GP Italia 2018 : questo Hamilton merita il Mondiale. Superiore in tutto a Vettel - il britannico fa la differenza : Ricordate il team radio di Sebastian Vettel dopo la vittoria di Silverstone? Una sonora risata con annesso un “…a casa loro“. Parole che devono essere risuonate parecchio nelle orecchie dei componenti del team Mercedes. Da Toto Wolff in giù, sicuramente, hanno ripensato a quello “sberleffo”, segnando sul calendario la data del 2 settembre, in concomitanza del Gran Premio d’Italia, confidando di mettere in atto ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel - ennesimo errore. Colpevole nell’incidente con Hamilton. Mancata lucidità : Sebastian Vettel doveva fare saltare il banco a Monza e invece ha concluso con un quarto posto decisamente al di sotto delle aspettative della vigilia, un risultato che non rispecchia il potenziale della Ferrari e che lascia tanto amaro in bocca. Il GP d’Italia doveva rappresentare l’occasione perfetta per il rilancio del tedesco che puntava a ricucire ulteriormente il distacco da Lewis Hamilton in classifica generale e invece un ...

F1 - Hamilton spiazza tutti : “cosa mi ha aiutato a vincere? La negatività dei tifosi Ferrari. E su Vettel dico…” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa della vittoria ottenuta a Monza, pungendo il pubblico italiano Quinta vittoria a Monza per Lewis Hamilton, che eguaglia così Michael Schumacher per trionfi sul circuito italiano. Lapresse Una successo voluto e sudato quello di oggi, che permette al britannico di portarsi a più 30 su Sebastian Vettel. Intervenuto in conferenza stampa, il campione del mondo in carica ha parlato dello ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...

F1 - Vettel velenoso contro Hamilton : “non mi ha lasciato spazio e l’ha passata liscia anche questa volta” : Il pilota tedesco ha analizzato nel post gara il contatto con Hamilton, lanciando una frecciata al campione del mondo della Mercedes Una gara rovinata dopo poche curve, precisamente al contatto tra Vettel e Hamilton che ha premiato il campione del mondo della Mercedes. Photo4/LaPresse Il testa-coda e poi la rimonta forsennata hanno permesso al tedesco della Ferrari di risalire fino alla quarta posizione, perdendo comunque tredici punti dal ...