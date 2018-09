Vettel contro Hamilton | video incidente Monza F1 | “Ho pensato grande m” Lewis si

Ferrari - disastro al via a Monza : scontro Vettel -Hamilton - il tedesco ai box riparte ultimo : disastro rosso al via del Gran Premio d'Italia a Monza : mentre Kimi Raikkonen scattava liscio dalla pole, al suo fianco Sebastian Vettel urtava Lewis Hamilton e nel contatto era il tedesco del ...

F1 – Team radio di fuoco per Vettel in qualifica - Seb inveisce contro un suo meccanico : “che cazzo fai?!” [VIDEO] : Sebastian Vettel è una furia al Team radio durante il pit stop in Q3 a Spa-Francorchamps: il tedesco imbestialito nei confronti di un suo meccanico Una vittoria strepitosa, per Sebastian Vettel, domenica al Gp del Belgio. Il tedesco della Ferrari ha trionfato grazie al sorpasso al primo giro su Lewis Hamilton, dopo del quale è riuscito a rimanere sempre in testa fino al traguardo. Una vittoria che vale molto in vista del weekend di Monza: ...