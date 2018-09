Versiliana 2018 | Di Maio | “Rapporti economici con l’Egitto normalizzati solo se ci sarà

Versiliana 2018 - mafia e (o è) politica. Rivedi l’incontro integrale con Nicola Gratteri : Nell’ultimo giorno della festa de Il Fatto Quotidiano, a Marina di Pietrasanta, Gianni Barbacetto e Maddalena Oliva hanno intervistato il magistrato Nicola Gratteri sul rapporto tra mafia e politica. L’intervento integrale. (Qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, mafia e (o è) politica. Rivedi l’incontro integrale con Nicola Gratteri proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2018 - Gratteri : “Sempre più forte il rapporto tra criminalità organizzata e politica. Aumenteranno comuni sciolti per mafia” : “Nel breve periodo avremo molti più comuni sciolti per mafia, perché è sempre più forte il rapporto tra mafia e politica. E negli ultimi decenni è la politica è sempre più debole, rispetto a una mafia sempre più forte”. Lo ha spiegato il procuratore di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, intervistato sul palco della festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, L'articolo Versiliana 2018, Gratteri: “Sempre ...

Versiliana 2018 - Peter Gomez intervista il ministro Luigi Di Maio. Lo speciale de La Confessione in diretta : Nell’ultimo giorno della Versiliana, la festa de Il Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, Peter Gomez intervista il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. In collegamento dal Guatemala, Alessandro Di Battista. La diretta dello speciale La Confessione. (Qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, Peter Gomez intervista il ministro Luigi Di Maio. Lo speciale de La Confessione in diretta proviene da ...

Versiliana 2018 - Borsellino e il ricordo di Rita sul palco : “Non mi piacciono i minuti di silenzio - gridiamo il suo nome” : Un lungo applauso, con una standing ovation del pubblico, ha accolto Salvatore Borsellino alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, ospite all’incontro intitolato dedicato alle stragi italiane e alla ricerca dei mandanti. Appena salito sul palco, il pubblico ha chiesto un minuto di silenzio per la sorella Rita, morta poche settimane fa. Ma il fratello del magistrato ucciso da Cosa nostra ha frenato la ...

Versiliana 2018 - frammenti di un discorso amoroso al tempo dei social. Rivedi l’intervista a Ester Viola : Terzo giorno di Versiliana, la festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Claudia Rossi ha intervistato Ester Viola. (Qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, frammenti di un discorso amoroso al tempo dei social. Rivedi l’intervista a Ester Viola proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2018 - Genova e non solo : grandi opere - grandi catastrofi. La diretta con gli esperti : Terzo giorno alla Versiliana, la festa del Fatto Quotidiano, in corso a Marina di Pietrasanta. Ugo Arrigo, Marco Ponti e Giorgio Ragazzi discutono del disastro di Genova e delle grandi opere in Italia. Conduce Antonio Massari. (Qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, Genova e non solo: grandi opere, grandi catastrofi. La diretta con gli esperti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2018 - la tv del cambiamento. Rivedi l’incontro con Berlinguer - Carafoli - Del Debbio e Floris : Alla festa del Fatto Quotidiano, a Marina di Pietrasanta, Bianca Berlinguer, Laura Carafoli, Paolo Del Debbio e Giovanni Floris si sono confrontati sul futuro della tv e dell‘informazione. Ecco l’intervento integrale. (Qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, la tv del cambiamento. Rivedi l’incontro con Berlinguer, Carafoli, Del Debbio e Floris proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2018 - Mallegni (FI) provoca e litiga col pubblico : “Reddito di cittadinanza per tutti. Evviva il comunismo” : “Reddito di cittadinanza per tutti, soldi per tutti. Evviva il comunismo”. Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, è intervenuto dal palco della festa del Fatto Quotidiano, a Marina di Pietrasanta, provocando i presenti. Una parte del pubblico lo ha contestato e fischiato. “Non è mica semplice venire qui e stare uno contro cento” ha proseguito Mallegni. L'articolo Versiliana 2018, Mallegni (FI) provoca e litiga col ...

Versiliana 2018 - alla ricerca del lavoro perduto. Rivedi il dibattito con Laura Castelli e Maurizio Landini : “alla ricerca del lavoro perduto”, questo il titolo del dibattito andato in scena sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta nell’ambito della festa del Fatto Quotidiano. Un confronto sul tema del lavoro che ha visto protagonisti Laura Castelli, Maurizio Landini, Massimo Mallegni e Stefano Feltri moderati da Salvatore Cannavò (qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, alla ricerca del ...

Versiliana 2018 - Peter Gomez intervista Nicola Zingaretti. Speciale de La Confessione in diretta : Il direttore de ilFattoquotidiano.it Peter Gomez intervista in esclusiva il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla festa del Fatto in corso al parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta. (qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, Peter Gomez intervista Nicola Zingaretti. Speciale de La Confessione in diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2018 - Peter Gomez intervista Giancarlo Giorgetti per La Confessione – La diretta : Peter Gomez intervista Giancarlo Giorgetti L'articolo Versiliana 2018, Peter Gomez intervista Giancarlo Giorgetti per La Confessione – La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultimo appuntamento per l'edizione 2018 del Caffè della Versiliana con Renato Brunetta : Dalla politica all'economia, dai temi europei a quelli dell'immigrazione, dal futuro del centrodestra alle prospettive e alleanze elettorali, saranno gli argomenti trattati durante l'incontro al ...

Versiliana 2018 - l’ad del Fatto Cinzia Monteverdi : “Non solo il giornale - alla festa presenteremo una società con tutti i suoi marchi” : “Proprio nove anni fa eravamo qui per festeggiare il nostro primo anno come giornale e avevamo un giornale, oggi siamo ancora qui, felici di esserlo, e presentiamo in realtà una società con tutti i suoi marchi” spiega Cinzia Monteverdi, presidente e amministratore delegato della società editoriale Il Fatto in occasione della presentazione alla stampa del programma della festa del Fatto Quotidiano che si terrà come di consueto alla Versiliana di ...

Versiliana 2018 - torna la festa del Fatto. Padellaro : “Dopo 9 anni manteniamo l’impegno di fare un giornale indipendente” : Dal 30 agosto al 2 settembre torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta la festa della società editoriale Il Fatto. Il programma, ricco di eventi, è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Pietrasanta: “Siamo al nono anno della festa del Fatto Quotidiano – spiega Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano – abbiamo un programma che preparerà sicuramente la stagione politica autunnale. Programma al quale ha ...