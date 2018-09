Venezia 75 - Suspiria - Concorso

Venezia rosso shocking : Suspiria di Guadagnino terrorizza il Lido. Mike Leigh invece annoia : Quarto giorno alla mostra del cinema di Venezia . Tra i film più attesi Suspiria di Guadagnino . L'azione è ambientata nella Berlino del 1977: sei episodi e un epilogo per mettere in scena questo horror ...

Venezia 2018 : SUSPIRIA – La recensione : Reduce del clamoroso successo internazionale ottenuto con Call me by your name, Luca Guadagnino torna dietro la macchina da presa con un film destinato, non a torto, a far parlare di sé.