Venezia 75 e la carica dei registi fighi che conoscono tutti

(Di domenica 2 settembre 2018) Esiste il cinema d’autore chesolo i cinefili e poi quello che riesce a farsi cult un po’ per, trasformando anche il regista in una celebrità per cui aspettare l’autografo alla fine del red carpet.75 è ricca nella seconda categoria, forse rappresenta l’edizione più ricca da qualche anno in questi termini. Un’edizione dall’alto tasso di popolarità dei. Senza nulla togliere alle nuove leve e agli autori più d’essai, parliamo di nomi la cui anteprima vale come un biglietto all’ultimo festival di musica elettronica, ovvero come un must che ti spinge ad affrontare chilometri e chilometri pur di esserci. Tenendo fuori dai giochi il presidente di giuria Guillermo del Toro, i spazia dagli ormai mitici fratelli Joel & Ethan Coen tornati al Lido con il western The Ballad of Buster Scruggs, ad Alfonso Cuaron, ...