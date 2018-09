VENEZIA 2018 | THE SISTERS BROTHERS - La recensione

Festival di VENEZIA 2018 - L’amica geniale : qualità da vendere nello sguardo condiviso di Saverio Costanzo ed Elena Ferrante : “Noi femmine siamo meglio dei maschi, dimostratelo bambine!”. Così chiedeva l’illuminata maestra Oliviero e le sue “prescelte” Lila e Lenù non la deludono: intelligenti e preparate stendono tutti alla gara di classe. C’è qualità da vendere nella condivisione di sguardo Ferrante-Costanzo applicata a L’amica geniale, l’attesissima serie tv ispirata all’omonimo primo bestseller della tetralogia della più letta e misteriosa scrittrice italiana ...

VENEZIA 2018 : L'Amica Geniale di Saverio Costanzo - la recensione delle prime due puntate : L'Amica Geniale, Rai e HBO mostrano due trailer (e due serie) diverse Il trailer HBO de L'Amica Geniale e quello della Rai mostrano due serie tv e due modalità di presentazione completamente diverse alla stessa materia Due anni dopo The Young Pope, un'altra attesissima serie tv italiana è sbarcata alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per presentarsi al mondo. L'Amica ...

Festival di VENEZIA 2018 - il regista de L’Amica Geniale rivela : “Elena Ferrante ha collaborato alla sceneggiatura via mail” : “Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta”. Parola di Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi della serie tratta da “L’Amica Geniale” il best seller della misteriosa autrice italiana, la cui identità che si cela ...

FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2018/ Programma 2 settembre : è il giorno della serie tv “L’amica geniale” : FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA 2018, Programma 2 settembre: è il giorno della serie tv "L'amica geniale" di Saverio Costanzo, presentata fuori concorso.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:50:00 GMT)

VENEZIA 2018 : SUSPIRIA – La recensione : Reduce del clamoroso successo internazionale ottenuto con Call me by your name, Luca Guadagnino torna dietro la macchina da presa con un film destinato, non a torto, a far parlare di sé.

Festival di VENEZIA 2018 - lo scioccante Suspiria di Guadagnino è ambizioso e di difficile codifica. Che ne penserà Dario Argento? : Tremate, tremate, le streghe son tornate. Suspiria, l’incubo cinematografico di Luca Guadagnino, sciocca Venezia 75. Già si sapeva, ma è utile ribadirlo. Protagoniste di Suspiria versione Guadagnino, e versione Argento, sono delle signore streghe. Chiaro, non quelle con il pentolone e le code di ramarro sul fuoco. Bensì le insegnanti del prestigioso istituto di danza berlinese Markos che nel 1977 accolgono come nuova promettente allieva ...

VENEZIA 2018 : THE MOUNTAIN - La recensione : Sulla carta prometteva di essere una delle sorprese più interessanti tra i film in concorso alla 75esima Mostra del Cinema: si rivela invece una grossa delusione The MOUNTAIN, lungometraggio del cineasta indipendente americano Rick Alverson particolarmente amato dal Sundance Film Festival. Questo nonostante il cast decisamente intrigante, che vede schierati Jeff Goldblum, il lanciatissimo Tye Sheridan (già capace di passare dal cinema ...

Festival di VENEZIA 2018 - Peterloo di Mike Leigh : “Ogni giorno ci troviamo davanti al potere che viene tolto al popolo” : Altro scarto di Cannes. Si dice in giro. Peterloo non faceva per loro, avrebbero spiegato dalla Croisette. Invece a Venezia 75, in Concorso, il tredicesimo film di Mike Leigh sembra stare molto a suo agio. Un dramma storico, potente e tragico, disegnato sulla traiettoria alto/basso, aristocrazia/popolo, che attraversava e connotava in modo totalizzante l’Inghilterra del 1819. Inquadrature di masse, seppur con i ritocchi in digitale a ...

Festival di VENEZIA 2018 - Dakota Johnson e Tilda Swinton al Lido con Luca Guadagnino : è il giorno di “Suspiria” : Sabato da brividi al Lido di Venezia. Sotto una pioggia che da venerdì ha dato solo alcuni momenti di tregua (senza impedire a Lady Gaga un red carpet spettacolare davanti alla Sala Grande e un saluto agli spettatori anche nella successiva proiezione al Palabiennale), arriva oggi alla 75esima Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, Suspiria di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico horror firmato da Dario ...

VENEZIA 2018 : LA BALLATA DI BUSTER SCRUGGS - La recensione : I fratelli Coen sono tornati e ne hanno combinata un’altra delle loro. Alla 75^ edizione della Mostra del Cinema di VENEZIA infatti, hanno presentato in concorso il loro ultimo lungometraggio: The Ballad of BUSTER SCRUGGS. Il film, del colosso Netflix, è un'opera alquanto stramba, ma in perfetto “stile Coen”, composto da sei episodi slegati tra loro e nato originariamente come una serie. Non nuovi al genere western, provano ...