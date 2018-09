Vendemmia | Coldiretti Basilicata | aumento di produzione del 15-20% rispetto allo scorso

Vendemmia - Coldiretti Sardegna : urgente procedere con sopralluoghi per certificare i danni : Le piogge cadute nei mesi scorsi hanno penalizzato l’agricoltura in Sardegna: “Quest’anno l’umidità di primavera, proseguita ad agosto ha creato le condizioni per la diffusione della peronospora e della botrite. Dall’altra la violenza delle piogge, le grandinate, e il conseguente eccesso idrico hanno rovinato l’uva. In alcuni casi si è dovuta anche interrompere la Vendemmia per l’inaccessibilità delle ...

Maltempo - Coldiretti : SOS grandine in Vendemmia - strage delle uve Primitivo : L’allarme Maltempo e grandine colpisce i vigneti dove le uve sono pronte per la raccolta o dove è appena iniziata la vendemmia, favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di Maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite da eventi climatici avversi con oltre mezzo miliardo di danni all’agricoltura dall’inizio ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : colture spazzate via nei giorni di raccolta e Vendemmia : “Proprio nei giorni in cui è in corso la vendemmia delle uve Negroamaro e Primitivo e ortaggi e pomodori sono pronti per la raccolta, grandinate improvvise e nubifragi violenti stanno spazzando via le colture nei campi, con danni ingenti su uva da tavola, uva da vino e ortaggi“: lo spiega in una nota Coldiretti Puglia. “A Lecce tra Guagnano, Leverano e Copertino, culla delle uve Negroamaro, la pioggia battente ha allagato i ...

Liguria - Coldiretti : “La Vendemmia si preannuncia molto buona” : Uva quasi pronta alla raccolta e botti vuote preparate per custodire il vino per i prossimi mesi: è tutto pronto per l’avvio della vendemmia 2018, che in Liguria, a seconda del clima delle prossime settimane, partirà entro la prima decade di settembre. Lo rende noto Coldiretti Liguria affermando che, rispetto al 2017, dove il caldo e la siccità avevano fatto anticipare la raccolta ad agosto, quella di quest’anno sarà un’ annata più equilibrata ...

Coldiretti : al via la “Vendemmia delle mele” : Al via la “vendemmia delle mele” in Italia con un recupero sullo scorso anno ma in calo del 6% rispetto alla media dell’ultimo triennio per una produzione che sfiora i 2,2 milioni di tonnellate nel 2018. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Assomela in relazione all’inizio della raccolta in diverse regioni d’Italia: dal Trentino alla Lombardia, dall’Emilia Romagna al Piemonte. La qualità è ottima ma il maltempo ha influito a ...

Vino - Coldiretti : in Toscana Vendemmia 2018 col turbo +15% grappoli : Roma, 20 ago., askanews, - Mancano pochi giorni in Toscana al via della vendemmia 2018 che vede secondo le stime di Coldiretti una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa, a ...

Vino - Coldiretti : “La Vendemmia festeggia il record storico di export (+5 - 9%)” : Con l’inizio della vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di Vino Made in Italy che fanno registrare un aumento del 5,9% rispetto allo scorso anno quanto avevano raggiunto su base annuale di circa 6 miliardi di euro, la prima voce dell’export agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al primo quadrimestre 2018 presentata in occasione del distacco del primo ...

Vino - Coldiretti : “Al via la Vendemmia - nel 2018 +15% grappoli” : Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccità è stata tra le piu’ scarse dal dopoguerra. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in ...

Voucher - Coldiretti : “Bene l’emendamento alla vigilia della Vendemmia” : l’emendamento sui Voucher apre le porte al loro utilizzo nella imminente vendemmia che è l’attività agricola dove sono nati e sono più utilizzati. E’ quanto afferma la Coldiretti in merito alle indiscrezioni sui contenuti dell’emendamento sui Voucher che, se confermate, rappresentano una risposta coerente con l’obiettivo di ridurre burocrazia, riconoscendo la specificità del lavoro agricolo. Con il loro ritorno nei campi – sottolinea Coldiretti ...

Voucher : Coldiretti Padova - Vendemmia alla porte - ne servono 30mila : Padova, 25 lug. (AdnKronos) - "La vendemmia è alle porte e in provincia di Padova servono circa 30 mila Voucher per l’attività di raccolta". Coldiretti Padova ricorda che "questa è la media dei Voucher impiegati nella nostra provincia in agricoltura, prima della loro improvvida abolizione lo scorso

Voucher : Coldiretti Padova - Vendemmia alla porte - ne servono 30mila (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “L’impiego dei Voucher in agricoltura era rimasto praticamente stabile da cinque anni, fra i 28 mila i 30 mila nel Padovano, perché è l’unico settore rimasto praticamente ‘incatenato” all’originaria disciplina con tutte le iniziali limitazioni, solo lavoro stagionale e solo pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito. L’agricoltura è sempre ...

