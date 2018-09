Vaticano | Papa Francesco attaccato ancora da Viganò | “Bergoglio non dice la verità”

Papa incontra in Vaticano partecipanti raduno motociclisti in Vespa : Roma, 2 set., askanews, - Questa mattina, prima della recita dell'Angelus, il Santo Padre Francesco ha incontrato una piccola delegazione dei partecipanti al '2° raduno Internazionale Roma Caput Vespa'...

Piloti in visita al Vaticano : da Marquez ad Ezpeleta - Papa Francesco accoglie la MotoGp : Marquez ed altri pilota da Papa Francesco con Malagò il 5 settembre. Ci saranno anche anche Iannone, Petrucci, Miller e il capo della Dorna Ezpeleta Mercoledì 5 settembre, nella settimana del Gran Premio di San Marino, una delegazione della MotoGp visiterà il Vaticano e sarà accolta da Papa Francesco. È la prima volta che il campionato del mondo delle due ruote sarà ospite del Pontefice, che accoglierà alcuni Piloti, team manager e Carmelo ...

PEDOFILIA - PROCURATORE PENNSYLVANIA “Vaticano SAPEVA - PAPA NON SO”/ Bergoglio : "Amareggiato" : PEDOFILIA in PENNSYLVANIA, PROCURATORE Shapiro: "il Vaticano SAPEVA, PAPA Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Pedofilia - Procuratore Pennsylvania “Vaticano sapeva - Papa non so”/ “Copertura abusi sistematica nella Chiesa” : Pedofilia in Pennsylvania, Procuratore Shapiro: "il Vaticano sapeva, Papa Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Il Vaticano ha rimosso la frase di Papa Francesco sugli aiuti psichiatrici ai bambini gay : Il Vaticano ha rimosso la frase sugli aiuti psichiatrici per i bambini gay, pronunciata da Papa Francesco durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Quando l'omosessualità si manifesta da bambino ci sono tante cose da fare, anche con la psichiatria. Un'altra cosa è quando si manifesta dopo 20 anni o cose del genere", aveva detto il pontefice ai giornalisti, rispondendo a una domanda sul comportamento che dovrebbe ...

Abusi dei preti - il procuratore della Pennsylvania : “Il Vaticano sapeva - non so il Papa” : “Non c'erano solo Abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano”: le parole del procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, che ha commentato i documenti analizzati dal Gran Jury che ha scoperto Abusi in sei su otto diocesi della Pennsylvania.Continua a leggere

Pedofilia : per il procuratore della Pennsylvania - 'il Vaticano sapeva - il Papa non so' : Secondo Shapiro, i membri del clero sono stati costretti dal cardinale Bernard Francis Law a documentare 'tutto', una politica 'inspiegabile' che ha però permesso al gran giurì di trovare note ...

Procuratore Pennsylvania : "Il Vaticano ha coperto gli abusi. Non so dire se il Papa sapesse" : Dopo il rapporto diffuso dalla Corte Suprema lo scorso 15 agosto arrivano altre rivelazioni sul maxi-scandalo di abusi sessuali in Pennsylavania. "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano" dice alla Nbc il Procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, riferendosi ai documenti della Chiesa analizzati dal Gran Jury, che aveva scoperto abusi su oltre mille ...

Caso Diciotti - Perché è stata scelta Rocca di Papa per i migranti anche se non è territorio del Vaticano : ... 27 agosto ndr, , abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dai telegiornali che circa cento dei migranti a bordo della nave Diciotti, per volontà della Santa Sede, saranno ospitati a "Mondo Migliore"...

I 100 migranti della Diciotti a Rocca di Papa - clamorosa protesta contro il Vaticano : bomba scabbia : ... cattolico: 'Stimo Francesco - afferma al Corriere della Sera - ma sono certo che non conosce la realtà di Mondo Migliore'. D'altronde, a Rocca di Papa da 2 anni soggiornano altri 300 profughi e l'...

I corvi tornano a volare sul Vaticano e mettono in crisi la credibilità del Papa : Il Papa ha fatto sapere che sulla questione Viganò non dirà una parola, lasciando il compito di giudicare la faccenda ai giornalisti, che infatti (New York Times in testa) hanno già messo alla gogna l’imprudente monsignore di Varese autore del memoriale con cui denuncia un ventennio di omertà vatica

Papa - terminato viaggio in Irlanda : partito alla volta del Vaticano : Dopo la visita al santuario mariano di Knock e la messa finale al Phoenix Park di Dublino, Papa Francesco ha concluso il suo viaggio apostolico in Irlanda, durante il quale ha più volte chiesto ...

Vaticano - la passeggiata solitaria di Papa Francesco : Bergoglio filmato mentre cammina senza scorta : Dopo la celebrazione di un matrimonio, Papa Bergoglio è tornato a piedi, facendo una passeggiata per le vie di Città del Vaticano, senza scorta e senza accompagnatori. La scena è stata ripresa da alcuni turisti e pubblicata sui social da Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias L'articolo Vaticano, la passeggiata solitaria di Papa Francesco: Bergoglio filmato mentre cammina senza scorta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nozze in Vaticano. E a sorpresa spunta Papa Francesco : Padre Renato dos Santos era quasi pronto per celebrare le Nozze. Era entrato in sagrestia per gli ultimi preparativi: ma ci ha trovato Papa Francesco. Il Pontefice, sorridente, era pronto anche lui a benedire l’unione di Luca Elia Maria Schafer, guardia svizzera, e di Leticia Vera, dipendente dei Musei Vaticani, nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, all’interno delle mura vaticane. È vero che gli sposi, Luca e Leticia avevano fatto ...