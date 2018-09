Valeria Favorito | la ragazza che ha ricevuto un trapianto di midollo da Fabrizio Frizzi

ilgossip

(Di domenica 2 settembre 2018) Il 1 settembre si sposa, lasalvata anni fa grazie al generoso gesto diche le donò ilquando aveva appena 11 anni e rischiava di morire di leucemia. Lascoprì solo in seguito che a salvarle la vita era stato il popolare conduttore. Nel 1994aveva fatto un prelievo di sangue e si era iscritto nel registro dei donatori diosseo, e il suo era poi risultato compatibile con quello diaccettò quindi nel 2000 di sottoporsi all’intervento per il. In quel periodo, il conduttdg8ore era impegnato in tv nel programma “Per tutta la vita”, a fianco di Romina Power. Quando si assentò per essere operato, mantenne il silenzio ma la Power in trasmissione spiegò: “oggi non c’è perché domenica scorsa ha fatto una cosa molto bella, una cosa importante per ...