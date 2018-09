Valentina e le altre damigelle romantiche come la sposa

vanityfair

(Di domenica 2 settembre 2018) Non è facile essere lese laha 14 milioni di followers su Instagram. Ma le ragazze di Chiara, il «girl squad» in rosa, vestite da Alberta Ferretti, si sono fatte notare. E per molti in particolare una, la sorellina più piccola di Chiara,Ferragni. Lei, l’altra sorella 28enne Francesca Ferragni e le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci avevano tutte un trucco molto luminoso, perfetto per le loro pelli abbronzate da fine estate. «Alleabbiano chiesto che look avrebbero preferito e tutte hanno puntato sul glow, sui toni bronzo e su rossetti vivaci, tra il fragola e il ciliegia», ha spiegato Andrea Troglio, national field make-up artist per Lancôme, che insieme a Gianluca Rincari, Alessandro Murgo, Gaia Bonizzoni, Jessica Grillo, hanno truccato le sei amiche in rosa. «Per tutte, per lo più bionde e ...