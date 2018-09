Valentina Dallari | “Io sono anoressica non per colpa di Andrea Melchiorre”

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Valentina Dallari non torna indietro : "nessun perdono per..." (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Mara Fasone sono i nuovi tronisti. Dopo i video di presentazione, il web si spacca.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:44:00 GMT)

Valentina Dallari su Andrea Melchiorre : ‘Non ho interesse nel perdonarlo’ : “Mi dispiace essere stata fraintesa. Non ho assolutamente incolpato lui dell’inizio della mia malattia. Ho detto che ha contribuito sicuramente, quando mi diede pubblicamente della cellulitica o quando nel privato mi diceva che mangiavo troppo […]”. Valentina Dallari fa marcia indietro, ma non troppo, circa le sue recenti dichiarazioni su Andrea Melchiorre, l’ex fidanzato conosciuto a Uomini e donne che era stato ...

Uomini e donne - Valentina Dallari : "Io anoressica non per colpa di Andrea Melchiorre - ma non voglio perdonarlo" : Uscita da qualche giorno dalla clinica in cui è stata ricoverata per 8 mesi a causa di importanti disturbi alimentari, Valentina Dallari ha raccontato la sua rinascita ai colleghi di Fanpage. L'ex tronista di Uomini e donne ha risposto così quando la giornalista le ha chiesto come stesse ora:Diciamo molto meglio. Psicologicamente sono cresciuta tanto e sono riuscita ad avere la consapevolezza necessaria per combattere la malattia. ...

Valentina Dallari su Andrea Melchiorre : ‘Non ho interesse nel perdonarlo’ : “Mi dispiace essere stata fraintesa. Non ho assolutamente incolpato lui dell’inizio della mia malattia. Ho detto che ha contribuito sicuramente, quando mi diede pubblicamente della cellulitica o quando nel privato mi diceva che mangiavo troppo […]”. Valentina Dallari fa marcia indietro, ma non troppo, circa le sue recenti dichiarazioni su Andrea Melchiorre, l’ex fidanzato conosciuto a Uomini e donne che era stato ...

Valentina Dallari chiarisce su Andrea Melchiorre : “Non lo perdono” : Andrea Melchiorre ha fatto ammalare Valentina Dallari? La verità Valentina Dallari ha alla fine chiarito le dichiarazioni fatte su Andrea Melchiorre attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage. Le parole dette dall’ex tronista di Uomini e Donne a Valentina l’hanno veramente spinta nel terribile tunnel dell’anoressia? La Dallari ha specificato che le dispiaceva essere stata fraintesa: lei non voleva assolutamente ...

Valentina Dallari VS Andrea Melchiorre/ Uomini e Donne : “Mi diceva che mangiavo troppo… non lo perdono!” : Valentina Dallari dopo le precedenti dichiarazioni shock contro Andrea Melchiorre, è tornata a spiegare il suo punto di vista, non è stato la causa della sua anoressia, ma...(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:48:00 GMT)

Valentina Dallari : “Andrea diceva che mangiavo troppo - non posso perdonarlo” : L’anoressia di Valentina Dallari di Uomini e Donne: le nuove dichiarazioni su Andrea Melchiorre Valentina Dallari è tornata a parlare di Andrea Melchiorre. L’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso un’intervista a Fanpage, ha fatto chiarezza circa le sue recenti dichiarazioni sull’ex corteggiatore. La bolognese ha specificato che non è stato di certo il fashion […] L'articolo Valentina Dallari: “Andrea ...

Uomini e Donne oggi - Valentina Dallari super felice : “Sto tornando a casa” : Uomini e Donne oggi: Valentina Dallari annuncia di aver lasciato la clinica Valentina Dallari, dopo otto mesi, torna finalmente a casa. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato, qualche giorno fa, che presto avrebbe lasciato la clinica. Qui si è lasciata seguire da un team di esperti, che l’hanno aiutata a riprendere in mano […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Valentina Dallari super felice: “Sto tornando a ...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre risponde a Valentina Dallari : "Io - la causa scatenante dei suoi problemi? Eccessivo" : Andrea Melchiorre, fashion blogger, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato, per un breve periodo, dell'ex tronista Valentina Dallari (che l'ha scelto al termine del suo percorso sul trono del programma di Canale 5) ha replicato alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla dj bolognese, riguardanti la malattia che ha affrontato in questi ultimi mesi, l'anoressia.Vi riportiamo nuovamente le dichiarazioni in questione di Valentina ...

Andrea Melchiorre sullo sfogo di Valentina Dallari : ‘Eccessivo e irreale’ : “[…] È troppo semplice pensare che alcune mie esternazioni siano state la causa scatenante dei suoi problemi, mi sembra eccessivo e irreale”. Andrea Melchiorre, direttamente dalle story di Instagram, replica a Valentina Dallari, la tronista che nel 2015 lo scelse come fidanzato a Uomini e donne. La ragazza, infatti, che visse con lui una breve storia d’amore al di fuori del programma, lo ha recentemente indicato come ...

Andrea Melchiorre risponde a Valentina Dallari/ “Io la causa dei suoi problemi? Troppo facile così...” : Andrea Melchiorre risponde a Valentina Dallari dopo le accuse choc: “Io la causa dei suoi problemi? Troppo facile così...”. Le ultime notizie sull'ex coppia di Uomini e Donne(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:42:00 GMT)

Dopo la rivelazione choc di Valentina Dallari - arrivano le parole di Melchiorre : Oggi Valentina Dallari torna finalmente a casa, Dopo aver passato quasi un anno in una clinica per chi soffre di disturbi alimentari. Il suo ritorno era un po' atteso da tutti, dalla famiglia, dagli ...

Andrea Melchiorre replica a Valentina Dallari : “Mi sembra irreale!” : Valentina Dallari: Andrea Melchiorre si difende dalle accuse A distanza di qualche giorno dalle terribili accuse di Valentina Dallari, il suo ex fidanzato Andrea Melchiorre si è voluto difendere, affermando la sua verità attraverso una diretta su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha esordito il suo discorso dicendo che voleva far chiarezza in maniera abbastanza rapida sulle rivelazioni sconcertanti pronunciate da Valentina ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari accusa Andrea Melchiorre : 'Mi ha dato della cellulitica' : Pochi giorni fa aveva annunciato la sua prossima uscita dalla clinica e nella giornata di ieri, domenica 26 agosto, Valentina Dallari , a casa in permesso, si è dedicata ai suoi fan facendo una ...