Il Pentagono ha deciso di non erogaredi dollari dial( 800sono glicomplessivi) nella convinzione che Islamabad non abbia fatto abbastanza contro i miliziani. Lo riferisce la Reuters. I fondi rientravano tra quelli sospesi all'inizio dell'anno, quando Trump aveva accusato il Paese asiatico di aver ricambiato l'assistenza Usa con "bugie e inganni". Per gli Stati Uniti Islamabad dà rifugio ai miliziani che combattono in Afghanistan, un'accusa che ilha sempre respinto.(Di domenica 2 settembre 2018)