Usa blocca 300 mln di aiuti al Pakistan | ' Aiuta miliziani afghani'

Bloccati in autostrada a caUsa di un incidente - Ikea apre le porte del negozio e offre letti a 200 automobilisti : Rischiavano di trascorrere lunghe ore Bloccati in autostrada. E alcuni di loro perfino tutta la notte. Un grave incidente aveva fermato la viabilità e nonostante il lavoro delle forze...

Diretta/ Benfica-Paok (risultato live 1-0) streaming video Sky : Pizzi la sblocca su rigore prima della paUsa! : Diretta Benfica Paok, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Da Luz le Super Aquile affrontano i greci nell'andata dei playoff di Champions League(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:38:00 GMT)

LampedUsa - nave Diciotti "bloccata" : l'Italia nega i porti alla sua Guardia costiera : La Farnesina chiede un formale intervento dell'Ue per la nave Diciotti, ferma da cinque giorni al largo di Lampedusa con più...

Nubifragio e grandine a Roma - allagamenti e disagi : chiUsa metro Flaminio e bloccato il tram 2 : Nuovi disagi per la circolazione dopo il Nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto nella Capitale

Bethesda blocca la vendita di un suo gioco Usato su Amazon : si è trattato di "pubblicità ingannevole" : Durante lo scorso weekend è rimbalzata la notizia secondo la quale Bethesda avrebbe minacciato un'azione legale contro un rivenditore, il quale aveva messo in vendita un gioco usato della compagnia su Amazon, ovvero The Evil Within 2.In seguito, si è accesa una polemica, poiché l'azione legale minacciata sembrava essere generalizzata contro la vendita dei giochi usati. Ora, come segnala Polygon, la questione sembra essere stata chiarita con dei ...

Jeep prova bloccare il “clone” Mahindra pronto a invadere il mercato Usa : Come potete vedere, le linee di questa Mahindra Roxor sono inconfondibilmente Jeep. Ci sono pochi dubbi a riguardo. E’ per questo che FCA ha presentato un formale reclamo commerciale alla U.S. International Trade Commission per impedirne l’importazione negli Stati Uniti. L’auto riprende linee e proporzioni dell’icona di Jeep, la Willys, da cui sono derivate nel tempo le diverse generazioni di Wrangler. In pratica la casa ...

Usa - armi con stampanti 3D : stop a diffusione istruzioni/ Ultime notizie : giudice blocca “pistole fantasma” : Usa, armi con stampanti 3D: stop a diffusione istruzioni, giudice blocca “pistole fantasma”. Le Ultime notizie: in extremis diffusione schemi non diventa legale(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:41:00 GMT)

Usa : armi con stampante 3D - giudice blocca via libera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - giudice federale blocca la pubblicazione delle istruzioni per le armi in 3D : Nuove polemiche sulle armi negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato la pubblicazione online, da parte dell'azienda texana Defense Distributed, delle istruzioni per fabbricare armi di plastica con la stampante 3D, che potenzialmente ognuno può produrre a casa propria. Lo stesso Donald Trump sembra avere qualche dubbio, sebbene la sua amministrazione abbia dato il via libera alla diffusione delle istruzioni. "Sto esaminando la vendita al ...

“MIA FIGLIA BLOCCATA IN AEROPORTO DA GIORNI”/ Ryanair chiede scUsa : "Costretti allo stop dai fulmini" : Volo Ryanair cancellato e un gruppo di ragazzi italiani resta bloccato all'AEROPORTO Stansted di Londra. Una madre racconta tutto a TgCom24, la situazione si sblocca(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:36:00 GMT)

BLOCCA VOLO IN DIRETTA FB PER EVITARE ESPULSIONE RIFUGIATO/ Video : Turkish Airlines potrebbe farle caUsa : BLOCCA decollo di un aereo in DIRETTA FB per EVITARE rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul VOLO.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:26:00 GMT)

Recuperata un'ingente refurtiva a RagUsa - tre romeni bloccati : Continuano i servizi di prevenzione disposti dal Questore di Ragusa in occasione del periodo estivo. L'obiettivo prioritario è il contrasto dei reati con particolare attenzione a quelli di tipo ...

Chi Usa “Elon Musk” come nome su Twitter sarà bloccato : Chi cambia il nome del proprio profilo Twitter – non verificato via SMS – in quello di “Elon Musk” sarà bloccato dal social network. Con questa soluzione Twitter confida di ridurre il numero di profili fasulli che affollano le conversazioni The post Chi usa “Elon Musk” come nome su Twitter sarà bloccato appeared first on Il Post.

Tour nel caos - contadini bloccano la tappa. Polizia Usa lacrimogeni : Coinvolti una decina di corridori, che sono stati trattati dal servizio medico del Tour: tra loro, la maglia gialla Thomas, il campione del mondo Sagan, Phinney, Demare, Haussler, Colbrelli, Fraile, ...