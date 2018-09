Usa | ' armi a microonde per attacchi acustici a diplomatici a Cuba'

Usa : armi microonde in attacchi acustici : ANSA, - WASHINGTON, 2 SET - Medici e scienziati ritengono che attacchi con armi a microonde potrebbero essere alla base dei disturbi accusati da diversi diplomatici americani a Cuba prima e poi anche ...

Già ottenibili armi e armature di Destiny 2 I Rinnegati a caUsa di un bug : Destiny 2 sta per ricevere la sua più grande espansione di sempre: I Rinnegati. Il 4 settembre si avvicina e l'espansione uscirà per PS4, Xbox One e PC, qui tutti i dettagli. C'è solo un piccolo problema: pare che ci sia un bug che mette a disposizione alcune armi e armature dell'espansione in anticipo. Inoltre un datamine ha già svelato che arriveranno ben tre armi esotiche direttamente da Destiny 1. Attenzione spoiler: sappiate che in ...

Pentagono riconosce vulnerabilità Usa di fronte a nuove armi di Russia e Cina - : In caso di guerra il territorio americano non può salvarsi dalle moderne armi di Russia e Cina, ha dichiarato il comandante del Comando settentrionale delle Forze Armate degli Stati Uniti e delle ...

Usa e Russia discutono la prevenzione dell'uso delle armi chimiche in Siria - : Gli Stati Uniti discutono attivamente con la Russia come prevenire il possibile uso di armi chimiche in Siria. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo del Pentagono James Mattis. A Mattis è ...

Il senzatetto le regalò 20 dollari - ora l'accUsa : "La raccolta fondi per ringraziarmi è finita in Bmw e vacanze" : Lo scorso ottobre, Kate McCloure era rimasta bloccata senza benzina su una strada in Philadelphia. Il senzatetto Johnny Bobbitt le aveva prestato i suoi ultimi 20 dollari, per aiutarla a tornare a casa. Il gesto era stato apprezzato dalla ragazza, che ha deciso di ringraziarlo, avviando una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe, da destinare al senzatetto. La storia si era diffusa sui social e in molti hanno voluto aiutare il giovane ...

Armi per un trilione di dollari : la Cina minaccia l'economia Usa - : Questa politica continua da circa un anno: a novembre del 2017 Ankara possedeva treasuries per 61,2 miliardi di dollari. Svendita generalizzata In tal modo, la Russia e la Turchia non sono più fra ...

Usa - PENTAGONO : "BOMBARDIERI CINA POSSONO TRASPORTARE ARMI NUCLEARI"/ Ultime notizie : "Possono colpirci" : Usa, PENTAGONO: bombardieri CINA trasportano ARMI nucleari. L'allarme nel report annuale: il Dragone può colpire l'America e i suoi alleati. I preoccupanti piani di espansione di Pechino.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:25:00 GMT)

Armi illegali ed evasione dai domiciliari - due denunce a SiracUsa : Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, intervenuti a seguito di un diverbio in via Basento, hanno denunciato L.G., 31 anni, residente a Noto, per ...

I mercatini di libri Usati dove il risparmio è garantito : Acquistare libri di seconda mano ai mercatini è conveniente, ma ecco a quali particolari prestare attenzione

Siria - bomba uccide uno scienziato : guidava un centro ricerche accUsato dagli Usa di produrre armi chimiche : Uno scienziato Siriano, Aziz Esber, direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama è stato ucciso da una bomba la scorsa notte. Il polo scientifico che guidava era sospettato di essere coinvolto nei programmi di armamenti chimici del regime. A riferire l’episodio è l’ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Il centro diretto da Esber, situato nella località di Masyaf, era stato preso di mira nel settembre del ...

Andrea Mura si dimette da deputato : “Farò caUsa per le accuse infamanti. Il M5s mi ha espulso senza ascoltarmi” : Il deputato ex M5S Andrea Mura annuncia le sue dimissioni da parlamentare. Dopo l’espulsione dal movimento e l’approdo al Gruppo Misto, il velista ha deciso di mettere fine alle polemiche di cui è stato protagonista in questi giorni, inviando una lettera di dimissioni al presidente della Camera Roberto Fico. Lettera che Mura ha pubblicato poi sul suo profilo Facebook. “Ho subito danni enormi e agirò in tutte le sedi per ...

“Vuole farmi abortire”. La pesante accUsa della moglie del calciatore di Serie A : Quando una coppia si rompe, inevitabilmente vengono a galla rancori e tensioni che nessuno aveva mai intuito, covate e pronte a esplodere quando l’occasione si fa propizia. Proprio per questo, però, sarebbe meglio evitare di rendere pubblici i propri guai, trasformando i social network in un grottesco teatrino con gli utenti a osservare, armati di popcorn virtuali. Ha davvero dell’incredibile quanto sta accadendo tra il ...

Satispay introduce i “Risparmi” e può essere Usato per le ricariche Tiscali : Satispay rende disponibile la nuova funzione "Risparmi", per mettere da parte piccoli importi all'interno di più salvadanai. Inoltre, ora Satispay rientra tra i metodi di pagamento per le ricariche telefoniche Tiscali, effettuate sia dal sito sia dall'app MyTiscali. L'articolo Satispay introduce i “Risparmi” e può essere usato per le ricariche Tiscali proviene da TuttoAndroid.

Le Filippine non temono le sanzioni Usa per l'acquisto di armi in Russia - : Il ministro degli Esteri filippino Alan Peter Cayetano ha dichiarato che il suo Paese non intende rinunciare all'acquisto di armi russe, nonostante le possibili sanzioni di Washington. Cayetano ha ...