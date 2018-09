US Open – Zverev ko | Djokovic e Goffin staccano il pass per gli ottavi nelle sfide della

Us Open – Uragano Zverev su Mahut - sorridono anche Kyrgios e Kohlschreiber : Ottima vittoria in tre set di Zverev contro Mahut, il tedesco accede al terzo turno dello slam statunitense al pari di Kyrgios Basta poco meno di due ore ad Alexander Zverev per avere la meglio sul francese Mahut, asfaltato letteralmente dal numero 4 del mondo. Tre set tutti a senso unico, con il tedesco che non lascia scampo al suo avversario che cede con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Al prossimo turno, Zverev se la vedrà contro ...

Us Open – Uragano Zverev su Mahut - sorride anche Kyrgios contro il francese Herbert : Ottima vittoria in tre set di Zverev contro Mahut, il tedesco accede al terzo turno dello slam statunitense al pari di Kyrgios Basta poco meno di due ore ad Alexander Zverev per avere la meglio sul francese Mahut, asfaltato letteralmente dal numero 4 del mondo. Tre set tutti a senso unico, con il tedesco che non lascia scampo al suo avversario che cede con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Soffre un tantino di più Nick Kyrgios per avere la ...

Tennis : Us Open - ok Federer e A. Zverev : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Roger Federer si è agevolmente qualificato per il secondo turno degli Us Open di Tennis, quarto e ultimo Slam stagionale, superando per 6-2, 6-2, 6-4 il giapponese Yoshihito ...

Us Open - debutto sul velluto per Federer e Zverev : NEW YORK, STATI UNITI, - Lo svizzero Roger Federer e il tedesco Alexander Zverev , rispettivamente teste di serie numero 2 e 4, hanno superato il primo turno agli Us Open maschili. All'esordio, ...

Tennis - Us Open : Federer sul velluto - Zverev perfetto. Stasera c'è Nadal : Buona la prestazione di Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, ma senza possibilità di superare la Halep, che ha concesso appena 5 game all'australiana Samantha Stosur, vincitrice a sorpresa nel ...

Us Open – Tutto troppo facile per Zverev : il giovane talento tedesco straccia Polansky : Alexander Zverev batte al primo turno degli Us Open con facilità il tennista canadese numero 119 al mondo Peter Polansky Alexander Zverev si libera in scioltezza della pratica ‘primo turno’ agli Us Open 2018. Ai sessantaquattresimi di finale del grande slam di New York, il giovane talento tedesco batte in tre set dai netti parziali (6-2, 6-1, 6-2) il canadese Peter Polansky. Il tennista numero 119 della classifica Atp capitola ...

Us Open - Zverev sceglie Lendl per il suo team : Boris Becker incoraggia la scelta del connazionale : Boris Becker entusiasta per la scelta di Alexander Zverev, il tennista tedesco ha inserito Ivan Lendl nel suo team in vista degli Us Open Il leggendario ex tennista tedesco Boris Becker crede che il suo connazionale Alexander Zverev abbia fatto bene ad integrare Ivan Lendl nel suo team. “Sono molto contento della decisione di ‘Sascha’ (Zverev), penso che abbia bisogno di aiuto nel Grande Slam“, ha detto Becker, ex ...