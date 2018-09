US Open – Maria Sharapova è una potenza | battuta Ostapenko in due set | Kvitova ko al

US Open 2018 : i risultati di sabato 1 settembre del tabellone femminile. Avanti Maria Sharapova - eliminate Kerber e Kvitova : Si sono completati i match di terzo turno del tabellone femminile agli US Open. Nella sfida più attesa di ieri Maria Sharapova ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale, dopo aver nettamente sconfitto la lettone Jelena Ostapenko. Una bella prestazione della russa che si candida ad essere tra le favorite per la vittoria finale. Un pronostico che comincia a pendere verso la siberiana anche per via delle eliminazioni di Angelique Kerber e ...

US Open – Svitolina facile al terzo turno : Maria ko in due set : Elina Svitolina manda al tappeto la tedesca Maria: l’ucraina sorride al secondo turno degli US Open Seconda sfida soddisfacente per Elina Svitolina agli US Open 2018: l’ucraina numero 7 al mondo ha mandato al tappeto la sua avversaria Maria in due set al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione. Il match è terminato dopo un’ora e 10 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3, Nulla da fare per la tedesca contro ...