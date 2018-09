US Open | Federer cancella il sogno di Kyrgios

Federer show agli Us Open : la giocata della notte lascia a bocca aperta Kyrgios [VIDEO] : Roger Federer autore di una giocata da urlo contro Kyrgios, sconfitto sul cemento americano degli Us Open in tre set Us Open, la giocata della notte è di Roger Federer. Un mix di classe, astuzia ed anche atletismo, a dispetto dell’età che avanza per lo svizzero. Un punto che ha lasciato a bocca aperta l’avversario di giornata di Federer, quel Nick Kyrgios che quasi non si spiegava quanto accaduto sul terreno di gioco. Ecco il ...

US Open 2018 - il tabellone dagli ottavi alla finale. Verso un Djokovic-Federer ai quarti - Del Potro sulla strada di Nadal : Si è definito il tabellone degli ottavi di finale agli US Open 2018, ultimo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di New York sono rimasti i migliori 16 giocatori, il quadro si è fatto assolutamente interessante e per il momento sono stati rispettati i vari pronostici, eccezion fatta per l’eliminazione di Alez Zverev che continua a faticare nei tornei più importanti. I due grandi favoriti della vigilia hanno messo in mostra un gioco ...

US Open 2018 : Federer e Djokovic sempre più vicini allo scontro. Zverev fallisce l’ennesimo esame : Fin dal momento del sorteggio iniziale l’attesa era tutta per il possibile quarto di finale tra Roger Federer e Novak Djokovic. Una sfida che è sempre più vicina dall’essere ufficializzata, con lo svizzero e il serbo che continuano il loro cammino all’interno dello Slam americano senza troppi ostacoli. Sembrava poter essere un tabellone infernale per Roger Federer, ma il campione di Basilea lo ha reso quasi troppo facile, ...

VIDEO Federer-Kyrgios - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Era il match con le attese più grandi quello del terzo turno degli US Open 2018 di tennis tra il n.2 del mondo Roger Federer e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del seeding). I colpi a effetto non sono mancati ma quasi tutti son stati firmati da “Sua Maestà” che ha deliziato la platea con alcuni dei pezzi forti del repertorio. Poco da fare per il 23enne di Canberra, incostante in questo torneo e il match contro Roger non ha ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile di sabato 1 settembre. Federer vola agli ottavi di finale - avanza Djokovic - fuori Alexander Zverev : Si è completato il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open 2018 di tennis e sul cemento di New York le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto a Flushing Meadows.-- Federer E Djokovic agli ottavi DI finale – Non c’è dubbio che il confronto con le attese maggiori era quello tra Roger Federer (n.2 del ranking) e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del mondo). I precedenti favorevoli all’elvetico ...

US Open : Federer regala una lezione a Kyrgios - agli ottavi trova Millman : ... anche se siamo a 10 ace contro i 12 di Federer per ora, , dall'altra parte Roger piazza lampi di classe dando a tratti l'impressione di divertirsi un mondo pure lui, come il pubblico . Un paio di ...

US Open – Federer asfalta Kyrgios in tre set : lo svizzero agli ottavi di finale : Federer da sogno al terzo turno degli US Open contro Kyrgios: staccato il pass per gli ottavi di finale Serata soddisfacente per Roger Federer al terzo turno degli US Open: lo svizzero, numero 2 al mondo, ha mandato al tappeto in tre set il giovane australiano Kyrgios. A Federer è bastata un’ora e 46 minuti di gioco per staccare il pass per gli ottavi di finale dell’ultimo Slam della stagione. Il 23enne australiano nulla ha ...

Us Open - Kyrgios non fa paura - Federer lo spazza via : All'ex numero uno del mondo - campione qui cinque volte ma l'ultima un decennio fa - non resta che inchiodare sul 7-5 lo score finale e raggiungere il morbido Millman agli ottavi di finale in attesa ...

Federer-Kyrgios - spettacolo all'Us Open : L'australiano, quando è in giornata, vale i primo 5 del mondo. Quando non lo è capace di litigare anche con un arbitro di un altro campo. Nei primi due turni all' Us Open Kyrgios ha lasciato un set a ...

Incredibile agli Us Open - l'arbitro incita Kyrgios. Federer avvisa : "Non si può fare" : Episodio "inedito" con protagonista il giudice Lahyani sceso a incitare Nick. Federer: "Non si può fare"