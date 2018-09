Us Open - Djokovic a valanga su Gasquet | fuori Zverev!

US Open 2018 - il tabellone dagli ottavi alla finale. Verso un Djokovic-Federer ai quarti - Del Potro sulla strada di Nadal : Si è definito il tabellone degli ottavi di finale agli US Open 2018, ultimo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di New York sono rimasti i migliori 16 giocatori, il quadro si è fatto assolutamente interessante e per il momento sono stati rispettati i vari pronostici, eccezion fatta per l’eliminazione di Alez Zverev che continua a faticare nei tornei più importanti. I due grandi favoriti della vigilia hanno messo in mostra un gioco ...

US Open 2018 : Federer e Djokovic sempre più vicini allo scontro. Zverev fallisce l’ennesimo esame : Fin dal momento del sorteggio iniziale l’attesa era tutta per il possibile quarto di finale tra Roger Federer e Novak Djokovic. Una sfida che è sempre più vicina dall’essere ufficializzata, con lo svizzero e il serbo che continuano il loro cammino all’interno dello Slam americano senza troppi ostacoli. Sembrava poter essere un tabellone infernale per Roger Federer, ma il campione di Basilea lo ha reso quasi troppo facile, ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile di sabato 1 settembre. Federer vola agli ottavi di finale - avanza Djokovic - fuori Alexander Zverev : Si è completato il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open 2018 di tennis e sul cemento di New York le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto a Flushing Meadows.-- Federer E Djokovic agli ottavi DI finale – Non c’è dubbio che il confronto con le attese maggiori era quello tra Roger Federer (n.2 del ranking) e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del mondo). I precedenti favorevoli all’elvetico ...

Us Open – Cilic magistrale contro Hurkacz - Djokovic batte Sandgren : al terzo turno i due top ten : Novak Djokovic vola ai sedicesimi di finale, anche Marin Cilic conquista il terzo turno: i due top ten vincono agli Us Open rispettivamente contro Tennys Sandgren e Hubert Hurkacz Alla lista dei tennisti qualificati al terzo turno degli Us Open si aggiungono anche Novak Djokovic e Marin Cilic. Sul cemento del torneo di New York il serbo ha battuto per 3-1 lo statunitense Tennys Sandgren, numero 61 al mondo ed è volato ai sedicesimi di ...

US Open – Retroscena ‘hot’ per Djokovic : “io e Fucsovics nudi nella stessa vasca da bagno - è stato… necessario!” : Novak Djokovic e Márton Fucsovics nudi nella stessa vasca agli US Open: una scelta… necessaria, faceva troppo caldo! Esordio con vittoria per Novak Djokovic agli US Open, nonostante i fan abbiano ‘tremato’ a causa delle condizioni fisiche del serbo. Durante la partita Djokovic ha sofferto di un colpo di calore, a causa delle alte temperature che hanno creato problemi a diversi giocatori (anche a Nadal a caccia di un ...

