US Open – Cilic fatica contro De Minaur | staccato il pass per gli ottavi al 5° set

US Open - Djokovic avanti sui nervi. Mamma che Cilic! : Dopo Rafael Nadal e Roger Federer, la notte newyorkese ha promosso al terzo turno dell' Open degli Stati Uniti anche Novak Djokovic , vincitore per 6-1 6-3 6-7 6-2 dello statunitense Tenny Sandgren. ...

Us Open – Cilic magistrale contro Hurkacz - Djokovic batte Sandgren : al terzo turno i due top ten : Novak Djokovic vola ai sedicesimi di finale, anche Marin Cilic conquista il terzo turno: i due top ten vincono agli Us Open rispettivamente contro Tennys Sandgren e Hubert Hurkacz Alla lista dei tennisti qualificati al terzo turno degli Us Open si aggiungono anche Novak Djokovic e Marin Cilic. Sul cemento del torneo di New York il serbo ha battuto per 3-1 lo statunitense Tennys Sandgren, numero 61 al mondo ed è volato ai sedicesimi di ...