US Open | ai quarti sarà Nadal contro Thiem

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : ANSA, - ROMA, 2 SET - Rafa Nadal e Dominic Thiem sono i primi due giocatori a staccare il pass per i quarti di finale degli US Open, ultima prova stagionale dello Slam, in corso sui campi in cemento ...

Us Open - Pliskova ai quarti : un doppio 6-4 per sbarazzarsi della Barty : Us Open, Pliskova supera Barty e vola ai quarti a Flushing Meadows dove affronterà la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi Us Open, Karolina Pliskova vola ai quarti di finale del torneo sul cemento americano. Un doppio 6-4 è bastato alla tennista ceca per liberarsi della Barty. Adesso la Pliskova attende la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi, con l’americana ...

Diretta/ Us Open 2018 Nadal Basilashvili (6-3 6-3 6-7) streaming video e tv : Thiem vola ai quarti