US Open 2018 | Federer e Djokovic sempre più vicini allo scontro Zverev fallisce

VIDEO Federer-Kyrgios - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Era il match con le attese più grandi quello del terzo turno degli US Open 2018 di tennis tra il n.2 del mondo Roger Federer e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del seeding). I colpi a effetto non sono mancati ma quasi tutti son stati firmati da “Sua Maestà” che ha deliziato la platea con alcuni dei pezzi forti del repertorio. Poco da fare per il 23enne di Canberra, incostante in questo torneo e il match contro Roger non ha ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile di sabato 1 settembre. Federer vola agli ottavi di finale - avanza Djokovic - fuori Alexander Zverev : Si è completato il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open 2018 di tennis e sul cemento di New York le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto a Flushing Meadows. Federer E Djokovic agli ottavi DI finale – Non c’è dubbio che il confronto con le attese maggiori era quello tra Roger Federer (n.2 del ranking) e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del mondo). I precedenti favorevoli ...

US Open 2018 : i risultati di sabato 1 settembre del tabellone femminile. Avanti Maria Sharapova - eliminate Kerber e Kvitova : Si sono completati i match di terzo turno del tabellone femminile agli US Open. Nella sfida più attesa di ieri Maria Sharapova ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale, dopo aver nettamente sconfitto la lettone Jelena Ostapenko. Una bella prestazione della russa che si candida ad essere tra le favorite per la vittoria finale. Un pronostico che comincia a pendere verso la siberiana anche per via delle eliminazioni di Angelique Kerber e ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (domenica 2 settembre). Come vedere le partite in tv : Gli US Open arrivano al giro di boa: cominciano oggi gli ottavi di finale dell’ultimo Slam di quest’anno. Si comincia con la parte alta dei tabelloni maschile e femminile. Per entrambi i sessi vedremo in gara 7 teste di serie su 8 in questa settima giornata. Le uniche due eccezioni sono rappresentate da Nikoloz Basilashvili, opposto a Rafael Nadal, e da Kaia Kanepi, che se la vedrà con Serena Williams. Gli incontri saranno visibili ...

US Open 2018 : Simone Bolelli e Fabio Fognini fuori al secondo turno in doppio - passano Herbert e Mahut : Finisce al secondo turno l’avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio degli US Open 2018. La coppia italiana è stata battuta dai francesi Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut in quella che per loro è stata una rivincita della finale degli Australian Open 2016 e una conferma dei rapporti di forza visti nei quarti di finale dell’ultima Coppa Davis così come l’abbiamo conosciuta e amata. Il punteggio finale ...

Us Open 2018 - Serena Williams vince il derby con la sorella. Nadal soffre ma passa : Serena batte Venus con un netto 6-1 6-2. Lo spagnolo, campione in carico e numero 1 al mondo, ha dovuto sudare 4 ore e 23 minuti per battere il russo Khachanov

Tennis - US Open 2018 : Federer e Djokovic vanno a caccia degli ottavi. Sharapova sfida Ostapenko : Si completano oggi i match di terzo turno agi US Open. Nel tabellone maschile ritornano in campo Roger Federer e Novak Djokovic. Due sfide molto complicate ed insidiose per entrambi: lo svizzero se la vedrà con l’australiano Nick Kyrgios, reduce dalle polemiche sul “caso Layani”, mentre il serbo affronta il francese Richard Gasquet, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Sempre in campo maschile c’è il derby ...

US Open 2018 : la resistenza di Nadal - quelle occasioni perse da Khachanov - il quinto set di Anderson - il dominio di Serena Williams nel derby familiare : Una giornata così non se l’aspettava nessuno. La storia degli US Open 2018, forse, ha già regalato un match che si candida a diventare quello che gli americani chiamano “instant classic”, quello tra Rafael Nadal e Karen Khachanov, in buona parte anche per merito del russo. Quattro ore e 22 minuti: tante ne sono servite a Nadal per battere Khachanov. Il russo, però, ha le sue recriminazioni da fare: nel secondo set è stato prima ...

VIDEO Serena Williams-Venus Williams - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : C’era grandissima attesa per il derby tra le sorelle Williams al terzo turno degli US Open. Alla fine si è imposta Serena con un perentorio 6-1 6-2 ai danni di Venus. Una prestazione di forza della ex numero uno del mondo, che vuole assolutamente conquistare il suo primo Slam da mamma e lo vuole fare proprio davanti ai suoi tifosi. Qui di seguito gli highlights del match. GLI highlights DI Serena Williams VS VENUS ...