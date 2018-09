Urbino | la moda sfila alla Corte dei duchi

"La bellezza chiama la bellezza". Domani a Urbino CNA Idee in Moda 2018 : ... il premio che annualmente l'associazione consegna a personaggi che si sono particolarmente distinti nel campo della cultura, della scienza e dello spettacolo, all'astrofisico urbinate Marica ...

Urbino - Idee in Moda non solo spettacolo. La CNA premia l'astrofisica Marica Branchesi : ... il riconoscimento che ogni anno l'associazione assegna a persone che si sono particolarmente distinte nel campo delle arti, della cultura e della scienza. E per un evento così importante, che si ...