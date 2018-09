Un' estate da record per i fulmini In Italia un terzo di quelli europei

Serie A - estate record : speso 1 miliardo di euro. Le pagelle di Carlo Laudisa : Carnevali cambia politica. Giocatori più esperti , Boateng, e più stranieri , Marlon, , ma anche un investimento glamour come quello di Locatelli. Squinzi ha voglia di ridare respiro al progetto. La ...

Ferragosto - boom a Macerata : «E' l'estate dei record» : Stefano Giuliano Andrea Orazi Diversi turisti oggi alle 18 sotto la torre dell'orologio in attesa dell'uscita dei pupi Sferisterio live fino a settembre: nove grandi spettacoli in arena A Ferragosto ...

estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l’estate dei record : Sole, Caldo, tanta afa e temperature che sfiorano i 40 gradi. È la pazza estate 2018 che, chiusa la parentesi di aria fresca che nelle ultime settimane ha portato dai Balcani forti temporali e grandine, ora ci regala ben due anticicloni africani che ci faranno “boccheggiare” per i prossimi dieci giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it a...

Trend meteo d'Agosto : Anticiclone europeo - fortissimo estate da record : Ma stavolta dobbiamo sottolineare che avevano ragione, che negli ultimi anni la loro affidabilità sta migliorando, insomma, questa scienza ha fatto un balzo in avanti. E allora la previsione per ...

L’estate da record di Baby K : Questa calda estate ricca di musica ha già eletto la sua regina: Baby K. La pop-star italiana ha appena raggiunto un prestigioso traguardo, anzi un record: è infatti la prima artista italiana ad avere un milione di iscritti sul suo canale YouTube. Merito anche del successo della sua ultima hit, Da zero a cento, il cui video ha raggiunto i 35 milioni di visualizzazioni in sole tre settimane e che impazza nelle radio e nelle classifiche, non solo ...

Con il cane in spiaggia - record di multe in riviera romagnola. I consigli per l'estate e i lidi pet friendly : Vivono assieme tutto l'anno con grande soddisfazione e amore, tra passeggiate, coccole e cibi prelibati. Una coppia di ferro che non ha alcuna intenzione di separarsi quando arrivano le tanto agognate ...

Nel 2017 l’Italia ha sofferto la sete : è stato il secondo anno più “secco” dal 1961 - primavera ed estate con caldo record : La caratteristica prevalente del clima in Italia nel 2017 è stata la siccità, che ha interessato gran parte del territorio nazionale, causando gravi problemi di gestione delle risorse idriche in molte regioni. Con una precipitazione cumulata media in Italia al di sotto della norma del 22% circa, il 2017 si colloca al 2° posto, appena dopo il 2001, tra gli anni più “secchi” dell’intera serie dal 1961. Con un’anomalia della temperatura media di ...