Una circolare del Viminale contro le occupazioni abusive di case e uffici : Massima tempestività nell'esecuzione degli sgomberi e censimento degli occupanti. Questo il giro di vite contro le occupazioni abusive di immobili , deciso dal Viminale con una circolare firmata da ...

Conte : «Vaccini - no a Una circolare sull'obbligo. A mio figlio li ho fatti fare». Tav : valutiamo costi e benefici : Sul gasdotto Tap «siamo vigili a cogliere e valutare le istanze» della comunità locale, «alla fine ci sarà una valutazione e sintesi politica che spetta al presidente del Consiglio coi suoi ministri».

LEGGE 104/ Bonus 1.900 euro. NessUna circolare Inps in arrivo sull’assegno : LEGGE 104, Bonus 1.900 euro, l'attesa per novità sul tema è sempre alta. Non c'è però Nessuna circolare Inps con i dettagli in arrivo. Bisognerà attendere il Senato(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:43:00 GMT)

L’economia circolare Una forza potente per la mitigazione climatica : L'economia circolare portando a ridurre il consumo di materiali comporta anche una riduzione dell'energia impiegata per estrarli e lavorarli per realizzare prodotti. La riduzione dei consumi di energia, per la gran parte ancora di origine fossile, comporta anche una riduzione delle emissioni di gas di serra che concorrono al cambiamento climatico.Ma a che dimensione può arrivare questo contributo alla mitigazione climatica della circular ...

Diritto d’asilo - Una contro-circolare per rispondere a Salvini : Ho letto la circolare numero uno dell’attuale ministro dell’interno. Contiene sostanzialmente due messaggi semplici: la “riduzione dei tempi” per l’esame delle domande di protezione internazionale e la “raccomandazione” (dai toni perentori) a tutte le autorità competenti di seguire l’interpretazione (restrittiva) di una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di protezione umanitaria. L’idea di base sarebbe quella di dare ...