Un salto verso l' infinito e oltre

Manovra - l'assalto M5s ai conti pubblici porta verso lo sfascio : Anche se il viceministro M5s dell'Economia, Laura Castelli, ancora ieri ha cercato di rassicurare ribadendo che 'nel bilancio dello Stato ci sono le risorse che servono' alludendo a una spending ...

UN salto verso LA LIBERTÀ/ La favoletta che fa ricordare i "marziani" del Beautiful '68 : Si parla di Olimpiadi, anche se invernali. E 50 anni fa in Messico Fosbury e Beamon fecero la storia. Li può ricordare un film per ragazzi. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 06:11:00 GMT)BEIRUT/ Il film che usa la Storia per creare un racconto, di E. RaucoSFOOTING/ Appunti puntuti di un ex venditore di Punto, con disappunto, dei Comicastri

Prime foto dal set di Rosy Abate 2 : un salto temporale e un Leonardino diverso per la regina di Palermo : Sono iniziate ormai da un paio di settimane le riprese ma le Prime foto dal set di Rosy Abate 2 sono arrivate nelle scorse ore. Giulia Michelini aveva promesso di tornare sul set dopo il suo impegno in tv nella giuria di Amici 17 e così è stato. La bella attrice si è di nuovo calata nei panni della temuta regina di Palermo che nei nuovi episodi ritroveremo di nuovo libera dopo aver passato sei anni in carcere. La prima domanda riguarda ...

Tennis - Marco Cecchinato : “Ora sono un giocatore diverso. Ho fatto il salto di qualità : posso ancora vincere quest’anno” : Secondo titolo in carriera per Marco Cecchinato, che ieri ha trionfato sulla terra rossa di Umag, in Croazia. Una vittoria che conferma che il 2018 è il suo anno: soltanto a marzo era al numero 107 della classifica mondiale, oggi è 22, ovviamente suo best ranking. Una cavalcata cominciata quasi per caso, con l’ingresso da lucky loser nel tabellone a Budapest, torneo poi vinto. Tra le due vittorie, poi, la cavalcata di Parigi e quella ...

Dal salto in lungo a Mister Universo - Riccardo Pagan vola ai Caraibi per vincere il concorso di bellezza [GALLERY] : Riccardo Pagan è il giovane italiano che si è classificato per la fase finale di Mister Universo, il 24enne che aspira alla corona è un ex atleta della Nazionale italiana di salto in lungo Riccardo Pagan sarà in questi giorni ai Caraibi, dove potrebbe aggiudicarsi il titolo di Mister Universo 2018. Il 24enne è pronto a dare battaglia ai suoi rivali per aggiudicarsi la Corona del concorso di bellezza. Le sue ambizioni sono alte, ma il ...