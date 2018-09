U&D : Giorgio Manetti beccato insieme ad una donna dopo l'addio al trono over : Giorgio Manetti torna a far parlare di sé dopo aver detto addio al trono over di Uomini e Donne. Un abbandono che ha fatto parecchio discutere sul web dopo i rumors di una sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. Il Gabbiano, infatti, è stato paparazzato in dolce compagnia nella capitale londinese poche ore dopo la prima registrazione del trono over, dove invece era presente Gemma Galgani, che è tornata nuovamente protagonista con i ...

U&D - Giorgio Manetti conferma : "Lascio il trono over - ho altri progetti" : La conferma delle indiscrezioni dei giorni scorsi dal diretto interessato, che anticipa un nuovo progetto professionale...

Prima registrazione di U&D : torna Gemma Galgani - Giorgio possibile assente : Sul profilo ufficiale di Uomini e donne sono apparse le prime foto della registrazione del Trono Over dopo la pausa estiva. Sembra che quest'anno, stando a quanto dichiarato dal settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip, Giorgio Manetti non siedera' nel parterre maschile. Il Gabbiano ha deciso di lasciare il programma che l'ha portato al successo? Pare proprio di sì. Inoltre, si legge sul settimanale Vero, che sia Tina Cipollari ...

Prima registrazione di U&D : torna Gemma Galgani - Giorgio possibile assente : Sul profilo ufficiale di Uomini e Donne sono apparse le prime foto della registrazione del Trono Over dopo la pausa estiva. Sembra che quest'anno, stando a quanto dichiarato dal settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip, Giorgio Manetti non siederà nel parterre maschile. Il Gabbiano ha deciso di lasciare il programma che l'ha portato al successo? Pare proprio di sì. Inoltre, si legge sul settimanale Vero, che sia Tina Cipollari che Gemma ...

U&D : Giorgio Manetti lascia ufficialmente il Trono Over : L'avventura di Giorgio Manetti a Uomini e donne, è giunta al termine: è questo il Gossip che sta impazzando nelle ultime ore su tutti i siti, da quando il settimanale Chi ha reso pubblica questa notizia. Stando alle indiscrezioni che ha raccolto la rivista nei corridoi Mediaset, il protagonista del Trono Over non comparira' nelle nuove puntate della trasmissione, quelle che andranno in onda su Canale 5 a partire dal 10 settembre prossimo. Come ...

Gossip U&D/ Gemma e Giorgio - si riaccende la passione : 'C'è qualcosa di speciale tra noi' : Colpo di scena tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, la coppia storica di Uomini e donne trono over, che ancora oggi continua ad appassionare milioni di spettatori, occupando le prime pagine di tutti i settimanali di Gossip. Le ultimissime sulla coppia arrivano dalla rivista 'Nuovo Tv', che proprio questa settimana ha sfornato il 'colpaccio', rivelando che tra i due protagonisti del trono over potrebbe esserci al più presto un netto ...

Gossip U&D/ Gemma e Giorgio - si riaccende la passione : 'C'è qualcosa di speciale tra noi' : Colpo di scena tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, la coppia storica di Uomini e donne trono over, che ancora oggi continua ad appassionare milioni di spettatori, occupando le prime pagine di tutti i settimanali di Gossip. Le ultimissime sulla coppia arrivano dalla rivista 'Nuovo Tv', che proprio questa settimana ha sfornato il 'colpaccio', rivelando che tra i due protagonisti del trono over potrebbe esserci al più presto un netto ...

Gossip U&D - Maria De Filippi dice la sua su Gemma e Giorgio : 'Non torneranno insieme' : Tra le coppie più chiacchierate e te di Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Gemma e Giorgio. I due protagonisti del trono over continuano a dominare la scena anche adesso che si sono spenti i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi e nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la notizia riguardante un possibile ritorno di fiamma. [VIDEO] In attesa di scoprire cosa potrebbe succedere, la padrona di casa di U&D ...

GOSSIP U&D/ Giorgio Manetti potrebbe partecipare ai reality Mediaset : Temptation Island e Grande Fratello VIP: sarebbero questi due amatissimi reality di Canale 5 a contendersi la partecipazione di uno degli storici protagonisti di Uomini e donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, cavaliere del Trono Over, che secondo Vero Tv sarebbe corteggiato sia da Simona Ventura che da Ilary Blasi per le prossime edizioni dei loro programmi. Qualora il toscano dovesse accettare la trasmissione sulle tentazioni o il reality ...

GOSSIP U&D/ Giorgio Manetti potrebbe partecipare ai reality Mediaset : Temptation Island e Grande Fratello VIP: sarebbero questi due amatissimi reality di Canale 5 a contendersi la partecipazione di uno degli storici protagonisti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, cavaliere del Trono Over, che secondo "Vero Tv" sarebbe corteggiato sia da Simona Ventura che da Ilary Blasi per le prossime edizioni dei loro programmi. Qualora il toscano dovesse accettare la trasmissione sulle tentazioni o il ...

Gossip U&D/ Giorgio Manetti - Andrea Cerioli e Lucas Peracchi candidati al GF Vip 2018 : La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà ad ottobre in prime time su Canale 5 ma, nel frattempo, la produzione è già alla ricerca di quelli che saranno i nuovi protagonisti di questa terza edizione. Tra i possibili concorrenti del nuovo GF Vip 2018 potrebbero esserci anche diversi volti noti del mondo di Uomini e donne, che già in passato ha dato in 'prestito' alcuni dei suoi protagonisti al reality show condotto da Ilary Blasi. ...

Gossip U&D/ Giorgio pensa ancora a Gemma e lei rivela : 'Buttare tutto sarebbe un errore' : Uomini e donne è in pausa per il periodo estivo ma i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi sono sempre a caccia di notizie che riguardano in primis la coppia composta da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Sebbene i due si siano detti addio al termine della scorsa edizione del dating show, in queste settimane sono tornati a parlare di quello che hanno vissuto insieme e in particolar modo Giorgio Manetti ha ammesso di sentire ancora ...