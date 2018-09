TV | Rai5 | “Under Italy” esplora i sotterranei alchemici della prima Capitale d’Italia

meteoweb.eu

(Di domenica 2 settembre 2018) E’ forse la città più misteriosa d’Italia, centro leggendario di due famosi “triangoli magici”: quellomagia nera e quellomagia bianca. Un’energia forte sembra scorrere tra le sue vie e permea la città più francese d’Italia: Torino. L’archeologo Darius Arya cercherà di “scavare” nei misterid’Italia attraverso i suoi, nel quinto episodioserie, in onda lunedì 3 settembre alle 20.15 su. La suazione spazierà dai localiMole Antonelliana – simbolo indiscusso di Torino – agli Infernotti del suggestivo Palazzo Saluzzo di Paesana, dall’OssarioGran madre di Dio aimisteriosi di Palazzo Madama in piazza Castello (è qui che si celano, davvero, le famose Grotte Alchemiche di Torino?), dalle Ghiacciaie ritrovate in un parcheggio sotterraneo ...