TV | Rai5 | “Cacciatori dei mari del Sud” | i Bajau

(Di domenica 2 settembre 2018) Esiste un luogo sul pianeta dove gli abitanti hanno, più di qualsiasi altro, delle straordinarie capacità anfibie: si tratta del Triangolo dei Coralli, tra il Pacifico Occidentale e l’Oceano Indiano. In un viaggio in tre trappe, lo scrittore ed esploratore Will Millard racconta questi luoghi e i popoli che li abitano nella serie Bbcdeidel, in onda da lunedì 3 settembre alle 14.45 su. Qui le comunità isolate si sono adattate in maniera ingegnosa alle sfide del loro ambiente. Le abilità uniche di questa gente hanno permesso loro di sopravvivere e prosperare dentro l’acqua, e sull’acqua. Prima tappa del viaggio è Sampela: un villaggio costruito sul mare dove vivono i, una comunità di pescatori nomadi che dopo aver girovagato a lungo neidell’Indonesia si è stabilita a largo delle coste di Sulawesi, un’isola della Repubblica Indonesiana. Qui ...