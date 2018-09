TV | Rai3 | “Passato e Presente” | Churchill e il suo Re

meteoweb.eu

Una vita al servizio dell'Inghilterra: dal giorno della nascita, nel 1874, a quello della morte per un ictus, nel 1965. E' la vita di Winston Churchill, che il professor Mauro Canali e Paolo Mieli rileggono a Passato e Presente, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 3 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Padre parlamentare conservatore, madre americana e figlia del proprietario del New York Times, il giovane Churchill entra in Parlamento nel 1900, dando vita a una carriera politica che passa attraverso due guerre e innumerevoli colpi di scena. Trionfatore della seconda guerra mondiale, protagonista della Guerra Fredda, nel 1953, per volere della regina Elisabetta, viene insignito dell'Ordine della Giarrettiera e riceve inoltre il Premio Nobel per la Letteratura. Ma il suo cuore comincia ad accusare i primi colpi. Nel 1955, minato nel fisico, Churchill si ...