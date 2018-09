TV | Rai2 | con “Sereno Variabile Estate” viaggio a Modigliana | in Romagna

Il finale di Papà a tempo pieno su Rai2 il 31 agosto : Matt LeBlanc di Friends tornerà con una nuova stagione? : Il finale di Papà a tempo pieno andrà in onda oggi, 31 agosto, su Rai2 chiudendo un ciclo durato un'estate. Matt LeBlanc è stato il compagno fedele dell'access prime time di Rai2 in questi ultimi mesi ma oggi lui e il suo Adam lasceranno il posto al nuovo palinsesto e ai nuovi programmi. Ma cosa ne sarà della serie? Tranquilli, Matt LeBlanc di Friends sembra essere riuscito nella sua opera e non ha convinto solo il pubblico italiano ma anche ...

Continua Rocco Schiavone su Rai2 con La costola di Adamo - anticipazioni secondo episodio del 29 agosto : In attesa della seconda stagione, la cui messa in onda è prevista ad ottobre, proseguono le repliche di Rocco Schiavone su Rai2. La fiction con protagonista Marco Giallini è tratta dai romanzi di Antonio Manzini, incentrati sull'omonimo vicequestore romano, trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. Nel cast anche Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara e Francesca Cavallin. La regia è affidata a Michele Soavi. Si intitola "La ...

Una madre non proprio ... perfetta - Rai2/ Le curiosità sul film con Helen Rachel Slater (oggi - 28 agosto 2018) : Una madre non proprio ... perfetta, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 28 agosto 2018. Nel cast: Helen Rachel Slater e Patrick Fabian, alla regia Richard Gabai. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Profumo d’estate - tre puntate speciali con Adriana Volpe su Rai2 : Adriana Volpe torna su Rai2 alla guida di Profumo d’estate, un magazine che informa, intrattiene, diverte e fa riflettere Nuovo programma televisivo per Adriana Volpe in arrivo su Rai 2. La conduttrice televisiva sarà la padrona di casa di “Profumo d’estate“, il magazine dedicato alle vacanze (e non solo) in onda nella fascia pomeridiana della seconda rete di Viale Mazzini. Ecco tutte le anticipazioni. Profumo ...

Reality sciò con Enrico Lucci su Rai2 : ecco quando : Nuovo programma per Enrico Lucci in arrivo su Rai2: si tratta di “Reality sciò Siamo tutti protagonisti”: ecco le anticipazioni Enrico Lucci sarà al timone di un nuovo programma dedicato al mondo dei social. Si tratta di una vera e propria sperimentazione quella di “Reality sciò. Siamo tutti protagonisti”, il nuovo programma che andrà in onda a settembre in prima serata su Rai2. ecco tutte le anticipazioni. Reality sciò. ...

Le repliche di Rocco Schiavone su Rai2 dal 22 agosto - aspettando la seconda stagione a ottobre : L'attesa per la seconda stagione è ancora lunga, così i fan italiani della serie potranno consolarsi con il primo ciclo di episodi di Rocco Schiavone su Rai2. Stasera, 22 agosto, la fiction tornerà in onda con le repliche, che faranno compagnia al pubblico fino al mese prossimo. La seconda stagione è prevista per ottobre. Si inizia con l'episodio dal titolo "Pista nera", tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Manzini. Il vicequestore Rocco ...

Programmi TV di stasera - domenica 19 agosto 2018. In prima tv su Rai2 «Mai fidarsi di uno sconosciuto» : Mai fidarsi di uno sconosciuto Rai1, ore 21.25: L’Allieva – Replica 1×06 Corno d’Africa: Una donna africana viene trovata morta lungo una strada provinciale. Sfregiata con l’acido, si suppone sia una prostituta. Tuttavia, il dettaglio di una cicatrice tribale permette ad Alice di rintracciarne l’identità. 1×07 L’ultimo jogging: Le cose con Arthur non vanno bene: Alice lo sente distante e litigano ...

Torna Elementary 6 su Rai2 con un doppio caso per Sherlock e Joan : trame 17 e 24 agosto : Si rinnova l'appuntamento con Elementary 6 su Rai2. La scorsa settimana, nonostante la messa in onda degli Europei di atletica, la serie è stata comunque trasmessa anche se l'orario ha subito qualche variazione. E stasera il pubblico affezionato non perderà i nuovi casi di Sherlock Holmes e Joan Watson. Ecco gli episodi che andranno in onda il 17 agosto in prima serata. Si intitola "Il falsario" l'episodio 6x10 di Elementary, di cui la ...

MacGyver 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione in onda su Rai2 tra Area 51 e una sconvolgente rivelazione : MacGyver 3 ci sarà oppure no? Lucas Till è già sul set dei nuovi episodi che andranno in onda negli Usa da settembre e che in Italia vedremo solo la prossima estate, sempre su Rai2. Non ci sono ancora molte novità riguardo ai nuovi episodi ma l'unica cosa certa è che Angus rimarrà proprio per via di tutto quello che succederà nel finale della seconda stagione in onda oggi, 13 agosto, su Rai2. Con un cambio di programmazione rispetto al ...

Mai fidarti della tua ex - Rai2/ Cast e trama del film con Marguerite Moreau (oggi - 28 luglio 2018) : Mai fidarti della tua ex, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 28 luglio 2018. Nel Cast: Marguerite Moreau, Matt Cornett e Sammi Hanratty, alla regia Tom Shell. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:25:00 GMT)

David Boreanaz e SEAL Team triplicano su Rai2 con nuove missioni impossibili : anticipazioni 1 agosto : David Boreanaz e SEAL Team tornano per raccontare al pubblico di Rai2 le adrenaliniche e sofferte vicende di un'unità d'élite dei Navy SEAL, la squadra che è impegnata ogni volta in giro per il mondo affrontando terroristi, salvando innocenti e combattendo all'ombra della bandiera a stella a strisce a loro tanto cara, sopra ogni cosa. L'appuntamento di oggi, 25 luglio, è con gli episodi "Fantasmi di un Natale futuro", "Collasso" e "La ruota ...

Alexia/ Da "Uh la la la" a "Dimmi come" : protagonista dello show di Rai2 con i suoi tormentoni (Furore - Rai 2) : Alexia sarà l'ospite speciale dell'appuntamento di Furore in onda questa sera su Rai 2: si esibirà con i suoi tormentoni più celebri, a sostegno delle due squadre di contendenti.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:24:00 GMT)

TV - Rai2 : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” in una delle più rinomate località turistiche della costa della provincia di Ancona. Protagonista della puntata in onda domenica 22 luglio, alle 13.45, su RAI2, sarà infatti Senigallia, famosa per la sua Spiaggia di Velluto, tredici chilometri di sabbia dorata e finissima, morbida e lieve al tatto. proprio come un velluto. Accompagnati in tour da Osvaldo Bevilacqua, si visiterà uno stabilimento ...