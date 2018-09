Tumore alla prostata | scoperta rivoluzionaria | come curarlo con l' esame del sangue | senza

Tumore : via libera in Europa alla rivoluzionaria terapia cellulare Car-T : L'Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato la commercializzazione dei primi farmaci con tecnologia Car-T che basano il loro principio terapeutico sulla variazione genetica delle cellule T dei pazienti affetti da alcune particolari forme tumorali. I farmaci, nello specifico, saranno resi disponibili ai pazienti in tutta Europa ed in parallelo erogati agli enti che regolano il settore farmaceutico di ogni Paese. Per quanto riguarda ...

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il Tumore alla tiroide : Uomini e Donne: l’ex tronista Sonia Lorenzini è rifatta I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, dove è approdata nell’autunno del 2016 come […] L'articolo Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il tumore ...

Aretha Franklin è morta - l'addio alla regina della musica : stroncata da un Tumore al pancreas : È morta all'eta di 76 anni nella sua casa a Detroit Aretha Franklin, la regina del soul. Lo riferiscono diversi media, tra cui Sky News, che cita, l'agente della star, Gwendolyn Quinn. Secondo quanto ...

CURCUMA KILLER DEL Tumore / La sostanza potrebbe essere usata per le malattie resistenti alla chemioterapia : CURCUMA KILLER del TUMORE, ecco come può sconfiggere la malattia: l'azione della curcumina è particolarmente potente nell'inibizione delle cellule tumorali. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:08:00 GMT)

“Ho un Tumore alla vulva : è visto come un tabù - ma si prenderà comunque la mia vita” : alla 46enne Emma Robinson sono stati concessi solo pochi mesi di vita dai medici. Ora il suo obiettivo è sensibilizzare più persone possibili sulla malattia che "è iniziata con un prurito". "Conosco molte donne nella mia stessa situazione che non si mai fatte vedere da un medico perché troppo imbarazzante: questo è assurdo" dice.Continua a leggere

Marchionne - fonti vicine alla famiglia : morto di infarto e non di Tumore : Sergio Marchionne è morto questa mattina [VIDEO], 25 luglio 2018, all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato il 27 giugno scorso per un misterioso intervento alla spalla destra. La notizia è stata battuta dalle Agenzie poco prima delle 11 e 30, facendo rapidamente il giro del mondo. Non ancora ufficiali le cause del decesso, anche se diverse testate giornalistiche riportano la notizia, non confermata, che fonti vicine ...

Sergio Marchionne è morto. La causa è un sarcoma osseo alla spalla. I dettagli sul Tumore maligno : All’ex amministratore delegato di Fca era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla. Ecco di cosa si tratta Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, è morto mercoledì 25 luglio a 66 anni. Il manager era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. sarcoma osseo Marchionne si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nel corso del quale sarebbe stato colpito da embolia ...

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un Tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

COME STA SERGIO MARCHIONNE? SILENZI E MISTERI/ Spalla e Tumore - ultime notizie : operai - “ha salvato Mirafiori” : SERGIO Marchionne, COME sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Valentina Vignali parla del Tumore alla tiroide/ “L’ho sconfitto grazie al basket - pensavo solo ad allenarmi…” : Valentina Vignali parla del tumore alla tiroide e della forza ricevuta dallo sport: “L’ho sconfitto grazie al basket, pensavo solo ad allenarmi anche se non riuscivo a fare le scale...".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Tumore alla prostata - l'orario degli spuntini è decisivo : l'incidenza della malattia può salire del 25% : Dimenticatevi gli spuntini di mezzanotte se non volete ritrovarvi con un cancro al seno o alla prostata. È questa la sinistra scoperta riportata dal sito dell'Indipendent. L'articolo cita una ricerca dell'Istituto di Barcellona per la salute globale, uno studio che rivela, appunto, che chi cena quot

Tumore alla tiroide - spesso c’è ma non si sente. Ecco quando insospettirsi. Senza andare nel panico - controlla bene queste cose e poi rivolgiti a un medico : Avere un nodulo alla tiroide è una cosa abbastanza frequente. Sono tantissime le persone cui viene diagnosticato. È normale andare nel panico anche se sono tanti gli studi che dimostrano che la maggioranza dei noduli benigni e asintomatici tenuti sotto controllo per cinque anni si dimostra alla fine non pericolosa. Ma, quando si parla di cancro, è difficile stare sereni. “Ogni anno in Italia si ammalano circa 26 donne e 9 uomini ogni ...

Tumore alla prostata - il colesterolo alto aumenta il rischio di ammalarsi : Gli uomini devono stare molto attenti al colesterolo alto perché secondo gli ultimi due studi scientifici internazionali aumenta il rischio di sviluppare alcune importanti patologie alla prostata tra le quali l'iperplasia prostatica benigna (Ipb) e il Tumore. La prima ricerca è pubblicata sulla rivi

ELENA SANTARELLI E IL Tumore DEL FIGLIO GIACOMO/ "La cosa peggiore è che non ero presente alla risonanza" : Elensa SANTARELLI, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del TUMORE del FIGLIO e svela qual è stato il momento più brutto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:33:00 GMT)