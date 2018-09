Trovata una nuova pericolosa vulnerabilità che Google correggerà solo su Android 9 Pie

Palagonia - auto travolge i vicini : muore una donna - 7 feriti/ Ultime notizie : killer in fuga - riTrovata l'auto : Palagonia, auto travolge gruppo di persone in strada: un morto e 6 feriti. Ultime notizie, è caccia al killer in tutta la cittadina in provincia di Catania(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:17:00 GMT)

Trovata una 'nave fantasma' scomparsa nel 2009 : “Nessuna traccia dell'equipaggio” : L'inquietante scoperta nel mare delle Andamane: una nave di pescatori ha avvistato il cargo fantasma, apparso per l'ultima...

Russia - scomparsa 31 anni fa durante una scalata su un ghiacciaio : riTrovata 'mummificata' : Come spesso accade quando si ha a che fare con un mistero, la svolta è arrivata per pura casualita'. A porre fine a uno dei più grandi enigmi della storia dell'alpinismo moderno, un caso di scomparsa [VIDEO] che si trascinava irrisolto da oltre trent'anni, sono stati proprio degli scalatori di ritorno da un'impresa sportiva. Forse non l'avevano mai conosciuta da viva, i colleghi che hanno ritrovato il corpo intatto dell'alpinista russa Elena ...

ELEONORA CONTIN Trovata MORTA : SCOMPARSA DOPO IMMERSIONE IN MOZAMBICO/ Ultime notizie - corpo su una spiaggia : MOZAMBICO, italiana SCOMPARSA durante l'IMMERSIONE sub: Ultime notizie, ELEONORA CONTIN sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. Trovato il corpo questa mattina

Russia - scompare su un ghiacciaio in gita : Elena riTrovata 31 anni dopo. “È una statua di cera” : I resti mummificati di Elena Basykina, alpinista russa scomparsa a 36 anni nel 1987, sono stati ritrovati da un gruppo di escursionisti incastonati nel ghiaccio 31 anni dopo la sua scomparsa. Accanto a lei c'era ancora il passaporto, che ne ha permesso l'identificazione. Si cercano i corpi dei suoi sei compagni di cordata, forse travolti da una valanga. "Ora potremo finalmente darle una sepoltura".Continua a leggere

Mestre - riTrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

Giovane Trovata morta vicino L'Aquila. «Corpo in una pozza di sangue» : L?AQUILA - Il cadavere di una ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dall?Aquila. A fare la scoperta sarebbe stato il fratello della vittima. Il...

