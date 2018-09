Tria | L' Italia non è malata Ue Ma senza aiuti soffrirà

Tria : da stop quantative easing Bce contraccolpo - ma Italia non è anello debole Ue : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria , sottolineando di non credere che il Paese stia tornando ad essere l'anello debole dell'Eurozona. "L'Italia non è il malato d'Europa, lo spread si ...

Tria : Italia non è il malato d'Europa : 6.57 "L'Italia non è il malato d'Europa", ma senza aiuti dalla Bce "soffrirà". Lo dice il ministro dell'Economia Tria, al Corriere, rassicurando l'Europa sul fatto che il governo porterà avanti le riforme "nell'ambito dell'equilibrio dei conti pubblici", come vuole la Ue. Flat Tax, reddito di cittadinanza, sforamento del 3%? Tria non si sbilancia ma assicura che "il governo ha già una intesa (siglata con Conte, Salvini e Di Maio ndr) sui ...

Tria gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%".

Tria in Cina : «L'Italia rispetta gli impegni». Ma il leghista Borghi frena : «Decideremo martedì» : E ancora: «Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana, e non siamo soli a volerlo». Una puntualizzazione che è suonata come un altolà ad una ...

Borghi a Tria : 'Impegni europei dell'Italia? Lega ne discuterà' : "Non mi risulta ci siano impegni nuovi dell'Italia rispetto all'Ue, tranne quelli che devono essere contrattati: sul futuro cominceremo a discutere martedì, con la riunione della Lega. E poi vedremo ...

Tria replica a Fitch : «Parleranno i fatti. In Italia non c’è finanza allegra» : SHANGHAI - Non bisogna tener conto di presunte intenzioni, ma solo dei fatti: mercati e agenzie di rating saranno presto convinti e rassicurati dalle azioni concrete del governo. È il...

La scure di Fitch sull'Italia. Tria : "Convinceremo i mercati" : Ieri sera l'agenzia di rating Fitch ha emesso il suo verdetto su questi primi mesi di governo gialloverde. Ha mantenuto il voto sul debito, conservando il BBB già stabilito, ma ha abbassato l'outlook da stabile a negativo. Gli esperti dell'agenzia di rating hanno poi posto l'accento sui provvedimenti promessi dal governo, sull'alleggerimento fiscale che Lega e M5S vorrebbero portare a termine e ha anche parlato di un rischio elezioni anticipate. ...

Tria gela Di Maio: 'obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%'.

Tria chiede uno scatto d'orgoglio : «L'Italia non è il Paese della finanza allegra» : Appare tranquillo, quasi sollevato il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo che Fitch non ha abbassato il rating BBB dell'Italia, pur portando da stabile a negativo l'outlook. «Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di ...