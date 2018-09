Tria | impegni sui conti da rispettare | ma non siamo i malati Ue

Tria tra Fitch - Europa e Mercati/ Ultime notizie : “Serve scatto d'orgoglio - Italia rispetta gli impegni” : Tria gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:23:00 GMT)

"Rispetteremo impegni" Ma la Lega frena Tria : Il ministro Tria in missione in Cina di fatto prova a buttare acqua sul fuoco dopo l'outlook negativo dell'agenzia Fitch. Il titolare di via XX Settembre di fatto predica prudenza e prova a tranquillizzare anche Bruxelles affermando che l'Italia rispetterà i suoi impegni: "Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di quello di Moody"s, come una corretta sospensione di giudizio in attesa di vedere le azioni del governo. ...

Tria in Cina : «L'Italia rispetta gli impegni». Ma il leghista Borghi frena : «Decideremo martedì» : E ancora: «Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana, e non siamo soli a volerlo». Una puntualizzazione che è suonata come un altolà ad una ...

Tria rassicura i mercati - dopo l'allarme di Fitch : rispetteremo impegni con l'Ue : Altolà al ministro dal leghista Claudio Borghi: 'non mi risulta niente di nuovo, tranne le questioni che devono essere contrattate. Sul futuro cominceremo a discutere martedì' -

Conti pubblici. Tria. "Rispetteremo gli impegni europei. Convinceremo le agenzie di rating' : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dissente da alcuni 'titoli sui giornali' il cui cui allarmismo 'distrae' i mercati internazionali che 'pensano che in Italia ci sia la finanza ...

Borghi a Tria - no nuovi impegni con Ue : "Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana, e non siamo soli a volerlo", conclude.

Borghi a Tria - no nuovi impegni con Ue : "Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana, e non siamo soli a volerlo", conclude. 1 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borghi a Tria : 'Impegni europei dell'Italia? Lega ne discuterà' : "Non mi risulta ci siano impegni nuovi dell'Italia rispetto all'Ue, tranne quelli che devono essere contrattati: sul futuro cominceremo a discutere martedì, con la riunione della Lega. E poi vedremo ...

Conti pubblici - Tria : “Rispetteremo gli impegni europei. Fitch? Convinceremo le agenzie con azioni concrete” : “Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta”. Con queste parole il ministro dell’Economia Giovanni Tria commenta la nota dell’agenzia Fitch che ieri sera ha confermato il rating BBB dell’Italia ma rivedendo al ribasso l’outlook da ‘stabile ‘ a ‘negativo’. “Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su ...

Conti pubblici - Tria : “Rispettaremo gli impegni europei. Fitch? Convinceremo le agenzie con azioni concrete” : “Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta”. Con queste parole il ministro dell’Economia Giovanni Tria commenta la nota dell’agenzia Fitch che ieri sera ha confermato il rating BBB dell’Italia ma rivedendo al ribasso l’outlook da ‘stabile ‘ a ‘negativo’. “Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su ...

Conti pubblici - Tria : "Impegni con l'Ue vanno rispettati. Convinceremo agenzie rating con i fatti" : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dissente da alcuni "titoli sui giornali" il cui cui allarmismo "distrae" i mercati internazionali che "pensano che in Italia ci sia la finanza ...

Tria : impegni con Ue vanno rispettati : 11.36 "Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Tria, in missione in Cina. "Il deficit significa chiedere prestiti e chiedere prestiti è anche una cosa legittima ma bisogna trovare chi il prestito è disposto a darlo e a ...

Tria : impegni con Ue vanno rispettati : Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Tria, in missione in Cina. "Il deficit significa chiedere prestiti e chiedere prestiti è anche una cosa legittima ma bisogna trovare chi il prestito è ...

Tria : impegni con Ue vanno rispettati : 11.36 "Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Tria, in missione in Cina. "Il deficit significa chiedere prestiti e chiedere prestiti è anche una cosa legittima ma bisogna trovare chi il prestito è disposto a darlo e a quali condizioni", ha spiegato.