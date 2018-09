Tria | Fitch correggerà il suo giudizio Le azioni del governo calmeranno i

lastampa

: #Fitch: #Tria, li convinceremo con le azioni. 'Le agenzie hanno correttamente sospeso il giudizio' - Agenzia_Ansa : #Fitch: #Tria, li convinceremo con le azioni. 'Le agenzie hanno correttamente sospeso il giudizio' - Capezzone : Avviso a commentatori e “esperti” (??). Non mi sembra molto logico fare insieme le seguenti 3 cose: -chiedere forti… - TgLa7 : Tria rassicura i mercati, dopo l'allarme di Fitch: rispetteremo impegni con l'Ue -

(Di domenica 2 settembre 2018) Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana, e non siamo i soli da volerlo'. Per, che punta ad anticipare il varo della nota di ...